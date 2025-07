Con la seriedad que lo caracteriza, Oswald Loewy publicó en su columna del sábado un artículo que pone el dedo en la llaga sobre la autoridad que se debe ejercer con respeto y decencia. La autoridad no radica en la fuerza, sino en la razón tanto del que la ejerce como de quien debe practicarla. Hemos sido ‘víctimas’ de una autoridad ejercida con grosería, sin respeto por la edad o condiciones de la persona, más represiva que didáctica.

Algunos controladores ejercen esa autoridad como si estuvieran buscando criminales en cada uno de los que conduce un vehículo. Los controles deben ser permanentes, preventivos, didácticos, como una ayuda al ciudadano. Hemos visto el caso de la detención del “presunto” asesino de la Juez Laboral.

Me sorprendió la afirmación rotunda del general Pérez cuando afirmó que el capturado era el asesino de la Juez. Lo condenó anticipadamente a cualquier investigación. Este sujeto, delincuente, tiene el derecho de ser escuchado, y se le debe comprobar su participación en el crimen.

El Derecho romano, fuente del derecho universal, no permitía que ningún ciudadano romano fuera condenado sin ser oído en descargo. Cuando intentan condenar a Pablo y lo presentan al tribunal, le piden al tribuno que lo condene; este, dirigiéndose al rey Agripa le dice: “Yo le respondí a los que lo acusan que los romanos no suelen condenar a ningún hombre antes de que el acusado comparezca ante la presencia de los acusadores y tenga oportunidad de defenderse de la acusación.

Hice venir a Pablo y a sus acusadores, ellos comparecieron, pero no presentaron ninguno de los cargos que yo sospechaba”. (Hch 25: 14-21). Todo ser humano tiene el derecho a la presunción de inocencia mientras no se compruebe lo contrario, por eso existe un juez de instrucción y un proceso ordenado por la ley antes de una condena.

No podemos condenar a nadie públicamente sin que haya sido escuchado y se le haya comprobado, por una investigación, que ha participado en el delito que se le imputa. Es cierto que las autoridades hacen su deber, pero es inocultable que la delincuencia en general y demás especímenes de la maldad y el desafuero se han multiplicado, y no hay semana sin que se cometan crímenes de toda índole.

Agradecemos a todos los que exponen sus vidas en este control del mal, pero al mismo tiempo esperamos de ellos civilidad, respeto, dignidad y compostura en el ejercicio de sus deberes. No condenemos anticipadamente ni nos ufanemos de éxitos aparentes mientras no estemos plenamente seguros de lo que decimos, porque hasta la fecha las noticias dicen que a este sujeto, aunque delincuente, no se le ha comprobado que es el asesino de la infortunada Juez.

Claudio M. Blanco Malabet, Pbro.

Párroco Tres Ave Marías

