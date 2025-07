No pretendo agotar en estas pocas líneas la discusión en torno al tratamiento que recibe el Hospital de Sabanalarga. Me interesa por sobre todo resaltar la importancia de este centro hospitalario para el Municipio y todos sus corregimientos con relación a todo lo que tiene que ver con la prevención oportuna de las enfermedades para todos sus habientes, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro centro de salud del tercer nivel.

Más allá del derecho obvio, aunque no para todos, por desgracia, a sus empleados no se les cancela su salario desde hace 8 meses. Ellos, sin embargo, hacen ingentes esfuerzos para cumplir con su deber, y en efecto lo han logrado. Pero no podemos decir lo mismo en la prevención general de enfermedades, que debe ser prioritario, pues un hospital sin insumos médicos para la atención de urgencia no puede cumplir su misión.

No podemos correr el oprobioso riesgo de convertirnos en cómplices del cierre inminente de este hospital, si no nos unimos todos los sabanalargueros, como también los habitantes de sus corregimientos, para pedirles explicaciones a las autoridades para saber si es que le han quitado el apoyo político al señor director, o a contrario sensu, es falta de gestión lo que lo mantiene a la deriva, no cabe duda alguna de que la zozobra se agigantará.

Debemos tener un compromiso permanente con este centro de salud, que tantas vidas salva a diario, sobre todo a las personas más necesitadas de esta región.

Debo admitir, desde ya, mi hondo respeto por el señor Director y a todos sus colaboradores, a los cuales tengo el honor de conocer, me mueve el más vivo aprecio y la más grande admiración. Pero creo que decir la verdad es beneficiosa.

Hernando Narciso Albor Salazar

cc 3.776.221 de Molinero, Atlántico