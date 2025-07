Los hombres y mujeres que nacimos entre los años 1925 y 1945 debemos agradecer a Dios por permitirnos vivir nuestra juventud en los años 1945 a 1965. Dos décadas llamadas por muchas personas los años dorados del género musical afroamericano, del Caribe y parte de los Estados Unidos, como también del gran auge del séptimo arte.

Creo que debemos empezar por el séptimo arte de nuestros hermanos mexicanos con sus grandes producciones y talentosos protagonistas.

A partir de los años 40 pudimos ver en las pantallas de nuestros cines Colombia, Rex, Rialto, La Bamba, Ópera, Ayacucho, Apolo, Chiquinquirá, etc., famosas películas de género dramático tales como, Dios se lo pague, La tercera palabra, El gallo de oro, Doña Diabla, Espaldas mojadas, Escuela de vagabundos, Doña Bárbara, etc., protagonizadas por los diferentes actores tales como Arturo de Córdoba, María Félix, Marga López, Joaquín Cordero, Dolores del Río, Carlos López Montezuma, Roberto Cañedo, etc.

También fuimos felices viendo producciones mexicanas del género arrabalero y rumbero como las siguientes, Nosotros los pobres, ustedes los ricos, El rey del barrio, Aventurera, Salón México, Humo en los ojos, Esquinas bajan, Pepe el toro, Chucho, el remendado, A toda máquina, La barca de oro, La ilusión viaja en tranvía, La otra, La malquerida, Macario, El médico de las locas, etc.

Las del género cómico también fueron muchas: El gendarme desconocido, El padrecito, El patrullero 777, El analfabeto. El profe, El bolero de Raquel, casi todas del prolífero actor Mario Moreno, Cantinflas, y otros actores y actrices como María Antonieta Ponds, Rosa Carmiña, Meche Barba, Ninón Sevilla, Amalia Aguilar, Pedro Armendariz, Pedro Infante, David Silva, los hermanos Soler, Evita Muñoz, Sara García, Juan Orol, Antonio Badu, etc. ¿Quién puede olvidar a Mantequilla, Resortes, Titán, Clavillazo, Chicote, Chaflán, la Flaca Vitola, Ángel Garaza, etc., que nos hicieron reír al lado de nuestras novias de turno en las vespertinas de los domingos en el Ayacucho o La Bamba o en el Granada, etc. que nos costaban 5 centavos la entrada, y a veces 5 centavos la pareja.

Algunos de esos artistas mexicanos vinieron a Curramba a promocionar sus películas. Los conocimos en los teatros La Bamba, el Rialto, el Colombia.

Recordar estos años es un verdadero placer, y ojalá a algunas de las personas que lean estas líneas les traigan felices recuerdos.

