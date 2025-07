Gran escándalo ha producido el suceso del jugador Jhon Viáfara, sorprendido por la Policía Nacional en estado de embriaguez por una de las principales arterias de la ciudad.

La opinión pública conoció el video del procedimiento policial, en el que observamos un Viáfara agresivo y paranoico, claramente afectado por la ingesta de alcohol, y al final de la grabación reconoce sarcásticamente que cometió un error.

Lo que resulta absurdo es que posteriormente diera declaraciones a los medios, justificando su actitud retadora ante la Policía, con una acusación de chantaje, sin fundamento. Si los uniformados los estaban chantajeando, ¿por qué no lo dice en el video? Es indudablemente en infantil intento por reducir su culpa, que cae en el más absoluto irrespeto por la autoridad, esta calumnia es sin duda su mayor delito.

Ya son varias las figuras públicas que han sido sorprendidas en estado de alcoholemia. La prensa, los funcionarios y la comunidad en general parecen centrarse en el ‘famoso protagonista’, y no ven la verdadera magnitud de los hechos.

El alcohol es el protagonista de los más aterradores casos de violencia intrafamiliar, riñas, muertes y accidentes de tránsito, y no es un problema exclusivo de los famosos, esos simplemente reciben más atención, pero son innumerables los casos que se registran a diario. ¿Cuándo vamos a entender que el alcoholismo es una grave enfermedad, que debe ser tratada como un problema de salud pública, con las medidas pertinentes?

En mi concepto, los casos de alcoholemia no deben ser atendidos solamente por la Secretaría de Movilidad, sino también por la de Salud Pública, pues las sanciones que toma la primera son reactivas, temporales, no buscan una solución estructural, el individuo una vez pague la multa y recupere su licencia de conducción, muy probablemente volverá a conducir embriagado, sencillamente porque no se le dio atención a su problema psicosocial, solo lo castigamos, pero no lo estamos ayudando a tener conciencia de su enfermedad y recuperarse.

Por este motivo mi propuesta es que las secretarías de Salud atiendan estos casos, que los conductores sorprendidos en estado de embriaguez sean remitidos allí, para que no solo se les castigue sino que se les enfrente a la realidad de su enfermedad. Puede pensarse incluso que la multa se acompañe no de una sanción pedagógica, sino de una rehabilitación en entidades como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, donde podrían recibir un número mínimo de sesiones.

Atentamente,

Alejandro Duarte