Ante el conocer del tenis y el practicarlo me he dado cuenta que es una disciplina deportiva muy exigente, bonita, llena de estrategia y divertida, es una herramienta importante que tiene el ser humano para recrearse, para ejercitarse, para crecer deportivamente y para tener un mejor estado de salud ante el ejercicio físico que se da ante tal práctica.

Observamos a muchos torneos en nivel de ATP, WTA o ITF percatándonos que no hay casi colombianos en tales rankings y por ende en los torneos de máster o Grand Slam, existiendo pocos como el caso de Alejandro Falla, Santiago Giraldo, Cabal y otros menos connotados que observando en singles, lo máximo que ha llegado un colombiano es a octavos de final de Roland Garros de este año 2011, y la mayoría de las veces no se alcanza a pasar de la 2da ronda.

Ahora bien, observando a nivel internacional como el caso de España, Suiza, Serbia, Argentina, Rusia, países en donde existe un desarrollo tenístico elevado, donde existen tenistas de la más alta capacidad de competición, vemos que existe una cultura por el deporte y por el compromiso ante el mismo, percatándose que en nuestro país la gente que practica tal deporte es la gente que tiene para comprarse una raqueta, para asistir a una cancha y pagar costos de instrucción, entonces llegamos a la conclusión de que es una deporte costoso, y nuestros gobernantes y las entidades estatales que están creadas para la promoción de actividades deportivas, no se encargan de apoyar desde el punto de vista logístico, financiero y deportivo a las personas con afinidad al tenis, en los municipios pequeños no existe una cancha por lo menos, y no promulgamos la práctica de tal deporte teniéndose en cuenta que hay que preocuparse por la creación de semilleros en la ciudades chicas o grandes, donde los niños y jóvenes puedan desarrollar tales habilidades y ¿por qué no?, sacar la cara por nuestro país en tal disciplina.

Circunstancia que aminora el ocio y va en crecimiento de una juventud sana, tanto física como mentalmente, que no se dedique a la droga o a actividades que vayan en detrimento de la sociedad.

Esta nota tiene el fin de promover la práctica del tenis entre las personas, y que de pronto no lo practican porque no lo conocen, como me ha pasado; es más, si lo hubiese conocido antes, en la época de niñez, quizás no lo hubiese tomado como un hobby, es por eso que a veces las personas entre menos conozca, menos tiene la posibilidad de proyectarse en una disciplina.

Teddy Llanos Sarmiento

C.C. 72.314.304 de Sto. Tomás