De la emoción a la tristeza pasamos como atlanticenses la celebración del onomástico número 101 de nuestro departamento. No se puede dejar de sentir envidia de la buena cuando se observa la exaltación de los atractivos y belleza creados por los gobernantes departamentales en los municipios como Tubará y Usiacurí, bellos por naturaleza; esos motivos son causa de mucha emoción con mis paisanos del Departamento, pero si levantamos la cabeza hacia el sur del departamento me embarga la tristeza, una tristeza profunda cuando recuerdo mi infancia en las calles de Campo de la Cruz, y sus fértiles y prósperas tierras; tristeza cuando veo cómo el esfuerzo de tantos vecinos, amigos y coterráneos en general se pierde en el abandono de un gobierno departamental indolente, y lento, que enumera la cronología de algunas realizaciones de prosperidad, en los mismos municipios antes aludidos, obras que –demás esta decir– no conocemos ni una en nuestros alrededores, con justa razón muchos campocrucenses dicen con reiterada inflexión que el Señor Gobernador “no gusta de Campo”, palabras de una vecina mía… pero, sí nos emociona cómo los tubareños y usiacureños han logrado llamar la atención de propios y extraños con disposición y actitud de prosperidad, lección que debemos emular los campocrucenses, ideándonos estrategias de recuperación atractivas a los gobernantes de turno, con la puesta en marcha de acciones voluntarias hacia lo nuestro, y tratar de salir victoriosos de este momento duro que vivimos, el cual nos exige que cerremos filas para combatir nuestras necesidades juntos, que sepamos que no nos van a regalar nada; que somos los hijos menos bonitos de los gobernadores de turno, que estos señores ¡¡¡ni pa’llá van a mirá!!, ya que para los gobernadores, todos de B/quilla, nunca van a mirar para el agro, y por ello no les interesa que se evacuen las aguas, que se sequen las tierras del campesino, que se vuelva a sembrar una yuca, auyama, ñame y frutas, que se ordeñe una vaca para los productos lácteos y sus derivados; porque en Curramba la nota es la industria, el puerto, el muelle de Puerto Colombia, la Zona Franca, el Carnaval, y nuestro siempre amado en común, el Junior, es por ello que la recuperación del pueblo por las acciones devastadoras del anterior invierno se pueden unir con la siguiente, si nuestras autoridades no aceleran el paso, responsabilidad eludida con excesos de vericuetos técnicos, porque las acciones caminan a velocidad de morrocoyo enyesado, mientras que el invierno actúa a velocidad del viento, los anunciados apoyo en el casco urbano son una pantomima, las acciones de salud pública fueron deprimentes, la recolección de basura se realizó una sola vez en dos medias calles, y pare de contar, ojalá el Dios eterno nos permita que festejemos con los usiacureños y tubareños el onomástico 102 de nuestro Departamento contando otra historia en el 2012.

Otoniel Muñoz Barrera

cc: 8.535.224, Campo de la Cruz