El alumno debe ser el principal protagonista de su propio aprendizaje y sentirse partícipe de las actividades que se desarrollan dentro del aula.

A la hora de preparar y llevar a cabo las distintas materias, los docentes han de tener esto en cuenta, puesto que se trata de uno de los principios fundamentales del proceso de enseñanza de aprendizaje.

En las ciencias de la naturaleza, la observación directa de los fenómenos y la experimentación constituyen, según el método científico, los primeros pasos para conocer la realidad. La enseñanza de las ciencias naturales se apoya en evidencias.

Nuestra enseñanza ignora que se dirige al niño y al adolescente dentro de la institución.

La pedagogía de las ciencias siempre ha consistido en comunicar al alumno conocimientos, en moldear su pensamiento al estilo de su grupo social. Basta con determinar los conocimientos necesarios y después enseñarlos.

Ahora bien, estudios han mostrado que el tipo de pensamiento del niño y del adolescente no es el de un adulto en pequeño si no otro muy distinto. En otras palabras no hay una estructura mental cuyo volumen haya que aumentar, si no estructuras mentales que se suceden.

El alumno no es una página en blanco que hay que rellenar, tiene sus propias representaciones y sus modos de pensamiento. Esto nos lleva a plantear el problema en estos términos: nuestra enseñanza no se fundamenta en evidencias que solo lo son para el profesor, cuyo pensamiento se sitúa en un nivel de maduración y de cultura científica diferente del nivel del alumno. Hay en estos momentos un desfase total entre esquema de aprendizaje que el profesor supone que debe practicar y el aprendizaje real del alumno. El profesor interviene según su plan, según su tipo de pensamiento y sus conceptos. El niño, el adolescente, que posee otras estructuras, otros conceptos, no puede comprenderle. De aquí algunos fracasos escolares.

