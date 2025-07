No se trata de ese personaje de la familia que forma parte de nuestro árbol genealógico, no, a eso no hago referencia, el caso es distinto esta vez.

Hemos escuchado hablar de maestros, sí, de verdaderos maestros, de esas personas que con su humildad y conocimiento puesto al servicio de la sociedad contribuyen a forjar a las futuras generaciones dentro de un ramo específico, estimulando, incentivando y dándole la oportunidad a las nuevas generaciones de comunicadores que se inician en la radio, pagando su novatada, del hombre que censura a sus colegas por sus malos comportamientos, por el descredito del gremio, un hombre que se preocupa por el buen uso de la terminología en medios, no al vulgarismo –pese a que esa es una consigna de venta para algunos medios impresos porque así se “expresa el pueblo”–el lenguaje vulgar, soez, no es de formación académica, la cultura debe primar ante todo, el periodismo busca informar, educar, llevar la verdad, pero sobre todo basado en la investigación, el periodismo también busca llevar cultura, no desinformar ni mucho menos reproducir la coprolalia, algunos redactores parecen que adolecieran el Síndrome de Tourette, es decir, una tendencia compulsiva incontrolable a la coprolalia.

La falsimedia está de moda, el periodismo debe seguir el sendero de la ética, esa es una de las razones por la cual se amenaza y asesina a periodistas en el mundo, el periodista lucha por llevar la verdad a la comunidad, en un mundo de mentira universal, la verdad es considerada un acto revolucionario.

Bien valen los buenos consejos y enseñanzas del maestro de la radio y periodista Hermes Padilla, apodado cariñosamente el ‘Abuelo Regañón’, abuelo por su experiencia en la radio, y regañón por su exigencia.

José de Jesús Tejada Maury

Email:jotema044@hotmail.com