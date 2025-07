Señor gobernador Verano, señor alcalde Char, señor Comandante de la Policía: Barranquilla en estos momentos tiene dos problemas gravísimos a los cuales no se les está prestando atención.

1) Cualquier persona que retire un millón de pesos de cualquier banco es seguida por los fleteros y la atracan, y en muchos casos las matan.

2) A cualquier hora llegan a una vivienda y de cualquier forma entran, amarran a sus ocupantes y durante tres horas van sacando todas las cosas de valor que encuentran.

En los periódicos no se publica ni el 10% de lo que está ocurriendo, porque la gente no cree en la Policía, no cree en la Justicia.

Si alguien llama a las autoridades y capturan a los delincuentes, les comienza el calvario de ir a reconocerlos, y es cuando llegan dos motos a la vivienda de los denunciantes y le dicen: “Si mañana vas a la diligencia y los reconoces, recuerda que tus hijos se llaman fulano y fulana y estudian en tal parte”.

Por favor, que EL HERALDO haga bulla, siquiera para ahuyentarlos, o para que las autoridades los capturen.

Hernán Rodríguez

hrv666@yahoo.com