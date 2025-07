Al mencionar ‘Monguito’ en esto de la música afrolatina vemos que la historia nos muestra por lo menos a tres: el primero, Ramón Mongo Santamaría, percusionista (1917-2003). El segundo, Ramón Sardinas Quian, conocido como Monguito, el Único, era cantante, el tercero, José Monguito Santamaría, pianista.

Todos con extensa vida musical. El cantante había nacido en Manguito,Matanzas, Cuba. Trabajó y grabó con grandes orquestas ‘broadway’. Con Pacheco, donde se encuentra con el Conde, aquí graba, entre otros, los temas La rebelión, Oye Canuto, pero su calidad interpretativa la sigue mostrando en otras grandes orquestas, con Larry Harlow, donde graba Bajándote y Meta y guaguancó.

Monguito también fue el primer cantante solista del sello Fania, y allí impone Junto al cañaveral, Pelotera, Borinquen tu guaguancó... en lo que después se llamó Fania All Stars. Aquí hizo, entre otros, el tema Cómo te gusta el son.

En la década de los 80 y 90, mete en el ambiente los temas No llamen salsa a mi son, Que traigan guaguancó, A mi Cuba le toco.En el año 2000 se reúne con Pacheco y Casanova, haciendo presentaciones, y así recuerdan viejas épocas. Monguito el Único, el cantante de voz nasal, fallece el 26 de mayo del 2006. ¡Oigánme!, no me quiten la voz fue otro de sus exquisitos temas.

Drezner Cervantes Acuña

