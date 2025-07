El tema de los cuidados intensivos en las clínicas se ha convertido en la clásica película de terror. Hace varios años era un área donde solo en caso extremo eran llevados los pacientes, y como una medida extrema.

Hoy día se oye que fulano o sutano está en Cuidados Intensivos, que el día cuesta no sé cuántos miles de pesos, que solo puedo ver a mi familiar, amigo o ser querido diez minutos.

Si se trata de salvar una vida es cierto que hay que hacer todo lo posible e imposible. Aquí viene el pero, cuando tenemos un caso de enfermo teminal que lo único que le espera es un suplicio y sufrimiento, donde solo prolongamos la agonía, no me parece justo con el paciente ni con las familias someterlos a semejante tortura, ¿tras qué? Tras nada, porque aunque no tenemos el control sobre el día de la muerte, hay casos en que es irremediable.

Sucede lo mismo con los ancianos, cuyo organismo, producto de un desgaste natural, ya se merece el descanso y no un alargamiento dizque de vida, ya sea de días o mesecitos.

Hay que respetar el curso natural de los acontecimientos, ¿con qué derecho nosotros como familia en nuestro inmenso egoísmo nos resistimos a desprendernos al costo que sea de un ser allegado?

Los médicos hacen su trabajo y cumplen con su deber, pero considero que deben ser más enfáticos con las familias y decirles concretamente que ya el final llegó, no dar falsas esperanzas ni expectativas innecesarias.

He visto de cerca estos casos y por eso me atrevo a cuestionar estas situaciones. Hay que dar paso a la sensatez y permitir, como antes, que el familiar muera en su casa, en su cama, rodeado de la familia y en paz. No veo por qué someterlos al aislamiento, a la horrible soledad en sus últimos momentos.

Magda Correa De Andreis

