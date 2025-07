Acogiendo la propuesta planteada por este medio periodístico, que hiciera el pasado 26 de mayo en su página editorial, en la que hace un llamado a los diferentes sectores de la sociedad, entre ellos a la ciudadanía en general, para que se adelante un debate de fondo en el que se analice desde distintos ángulos de cara a las próximas elecciones del 29 de octubre, el escenario que en materia política y electoral vive el país.

Por eso, y como ciudadano del común, quiero hacer público mi hastío e indignación ante el poder corruptor que ronda por las cuatro esquinas en la vida institucional de la nación.

El peculado, la apropiación de bienes, la asociación ilícita de políticos con paramilitares, los desfalcos, los robos de tierras, el carrusel de las contrataciones y los sobrecostos son el pan nuestro de todos los días que como noticias recibimos, muy temprano, todos los colombianos.

Esa desbordada corrupción que carcome al país, en estos momentos se focaliza en los casos de las familias Moreno – Nule, en la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el fraude a la salud, en Agro Ingreso Seguro, en el otorgamiento de títulos mineros e Ingeominas, en los falsos positivos, en las chuzadas, en la ‘Yidispolítica’, y esté seguro, amable lector, que cuando usted deje de leer estas líneas, nuevos casos se sumarán a los anteriores, constituyéndose una espiral de irregularidades en la que la pobre víctima resulta ser los recursos públicos.

En presencia de esta venalidad oficial, el escenario no hace otra cosa que colocarme en una encrucijada en las próximas elecciones y las que están por venir, si debo votar, no votar o votar en blanco ¡he ahí el dilema!

Me encuentro vacilante, dubitativo, reticente, y me pregunto qué me puede motivar para que pueda votar. Porque para mí el votar sería mucho premio para quienes contribuyen como dirigentes políticos a la total desmoralización de nuestra sociedad; el no hacerlo me plantearía ignorar las muy excepcionales reservas morales que como dirigentes cuenta el país, y al votar en blanco sería una actitud contestataria que asumo ante el estado de cosas y la manera como se hace política en Colombia, en la cual falta una pisca de ética y que esta, definitivamente, se encuentra muy lejos de los postulados de nuestro espectro político.

Valmiro De La Hoz Cantillo.



Abogado