No sé si esto sea común en otras personas; pero cada vez que muere un gran personaje, por el que yo haya sentido respeto y admiración, me da como un tic nervioso, acompañado de un deseo muy fuerte de enfrentarme a la Muerte para reclamarle, para regañarla; y así lo hice una vez, después de el repentino fallecimiento de David Sánchez Juliao.

-¿Por qué te llevaste a Esthercita, carajo?- le riposté.

-¿Por qué no le permitiste un Carnaval más?

-¿Acaso tú no conoces a la gente que te llevas?

-¿No viste lo que esa mujer significaba para nosotros, los Barranquilleros?

Me puedo pasar toda la vida regañando a la Muerte; y solo me va a responder cuando le toque hacerme lo mismo que le hizo a Estercita. Así que me mejor optaré por compartir con mis paisanos lo único que me quedo de esa gran mujer:

Un día, cuando llegue ansioso al restaurante El Tremendo Guandé, procedente de los EU donde resido desde hace muchos anos, tuve la suerte de encontrarla ahí, antepongo como testigos a los meseros del mencionado restaurante. La novia de Barranquilla se veía radiante, amistosa y predispuesta a compartir y convivir con los amigos que la rodeaban, entre ellos Andy Perez y Chelito de Castro.

Me le acerqué y le dije: Esthercita, quiero que escuches este bolero que acabo de componer dedicado a Barranquilla y donde te nombro. Y me contestó: -¿Sí a ver, cántamelo. Y se lo canté; pero cuando terminé la estrofa donde la involucro, me agarró de la mano y me dijo: Óyeme…Pero tu con esa voz y ese talento, muchacho, ¿por qué no te vienes a vivir acá a tu tierra, para que los Barranquilleros te conozcan?.

A lo que yo, un poco perturbado por la propuesta, le contesté de manera irresponsable: -Lo que pasa es que con tantos problemas de guerrilla y narcotráfico, como que siento que aquí no se puede vivir. Me miró con extrañeza, señalando a los que estaban en la mesa con ella, y me dijo en tono de reproche:

-Eche, ¿y nosotros por que vivimos?

La estrofa del bolero donde la menciono dice así:

“Que vivo en un lugar donde no hay la alegría, que se vive en su suelo, no está Pacho Galán no está Anibal Velázquez ni Esthercita Forero.

El bolero se llama: “Díganle algo a mi Pueblo” y lo pueden escuchar en YouTube o en mi pagina Web: www.betocross.com

Beto Cross

Beto75@aol.com