¿Acaso habrá un barranquillero de nacimiento o de adopción que no te ame, o no te asocie, apenas escuche tu nombre, con Barranquilla? ¿Quién puede imaginarse un Carnaval sin La Guacherna, unas calles desoladas sin un Palito de matarratón y una noche oscura sin La luna de Barranquilla? Esthercita, a través de tus canciones tienes (no me gusta hablar de los muertos en tiempo pasado, porque sea como sea, siempre están con nosotros), la facultad de transportarnos a esa atmósfera de alegría, del “cógela suave”, del “tómalo como quieras” que identifica al barranquillero neto, y que de una u otra forma parece que todos viniéramos del Barrio Abajo, símbolo de Mi Vieja Barraquilla.

Sabemos que Esthercita no se fue resentida ni triste: Barranquilla siempre le tributó en vida su amor, y su voz y sentimiento se quedan con nosotros en sus canciones. Todos los años, cuando llega la noche de La Guacherna nadie pregunta si la Reina del Carnaval desfilará, sino, si Esthercita se hará presente en el desfile... ¿o nó?

Entonces, Esthercita, saludos a Pacho y a Lucho y a tantos otros que como tú, tanto amaron y honraron a Barranquilla con sus canciones y permanecen y permanecerán por siempre con nosotros y con todas las generaciones venideras.

Que Dios te acompañe siempre.

