En las pasadas elecciones para Congreso de la República y Parlamento Andino, realizadas el 14 de marzo, y Presidencia y Vicepresidencia de la República, acaecidas el 30 de mayo y 20 de junio, en primera y segunda vuelta respectivamente de la presente anualidad, funcionó, por primera vez, como el segundo puesto de votación de la zona 19, el Colegio Americano, ubicado en la carrera 38 No. 74-179, barrio Delicias, y en la Localidad Norte Centro Histórico según consta en folleto publicado por la Registraduría Distrital de Barranquilla, del cual adjunto un ejemplar.

En ese sentido en unos comicios como los señalados no hay inconvenientes para que el Colegio Americano se siga utilizando como puesto de votación, dado que para Cámara de Representante, Senado, Parlamento Andino y Presidencia y Vicepresidencia de la República, en cualquiera de los diferentes puestos de votación donde nos encontremos inscritos en el censo electoral del departamento del Atlántico, así sea en el municipio más lejano, podemos sufragar sin ningún inconveniente y nuestro voto contabilizado como válido.

No acontece lo mismo con las elecciones locales a realizarse el 30 de octubre de 2011. En éstas se presentan limitaciones o restricciones que debemos tener presentes. Por ejemplo, en el Distrito de Barranquilla aunque para Concejo, Asamblea, Alcaldía y Gobernación se puede votar en cualquier puesto de votación, no sucede lo mismo con la elección de las Juntas Administradoras Locales. Para la elección de éstas es condición sine qua non que los puestos de votación se encuentren localizados en la jurisdicción territorial de las respectivas Localidades. En ese sentido, teniendo en cuenta la nomenclatura del Colegio Americano, carrera 38 No. 74-179, éste se encuentra ubicado en la acera sur de la carrera 38 y esta acera pertenece o hace parte de la Localidad Sur Occidente, y no de la Localidad Norte Centro Histórico, donde está asignada la zona electoral 19 y el puesto que funciona en el Colegio Americano. Lo cual podría traer como consecuencia, posibles demandas contra la elección de la Junta Administradora Local de la Localidad Norte Centro Histórico, por estar el puesto de votación fuera de la jurisdicción de la Localidad.

Por esa razón, muy respetuosamente, les solicito trasladar ese puesto de votación para una institución educativa que verdaderamente esté localizada dentro de los límites de la Localidad y así evitar contratiempos de última hora y la posible nulidad de esas elecciones. Esperando una pronta respuesta.

