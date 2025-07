La columna de Ignacio Consuegra trato un tema fundamental para la ciudad.

El tema de los arroyos es cuento de nunca acabar. Después de un aguacero se hacen los censos de los damnificados del arroyo, quienes con su cara triste aumentan la publicidad del noticiero o aportan su foto de tragedia para AL DIA o QUIUBO, quienes venden el dolor ajeno y satisfacen el morbo nacional. Por su parte los de la Defensa civil, que no sé por que les llaman defensa si casi siempre los veo es Salvando a la gente, salen a decir que se necesitan ayudas y que hay tantos desaparecidos y no se cuantas familias con todo mojado e inservible. Los de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, que no atienden ni previenen tragedia alguna, mencionan que se han tomado las debidas medidas y han decretado alguna alerta a la que la pintan con algún color primario.

Los Secretarios de las diferentes carteras del Municipio, llámese Soledad, Barranquilla, malambo etc. Salen orondos sin una gota encima a decir desde la tranquilidad y seguridad de sus oficinas, que se han tomado las medidas pertinentes y se están tramitando las ayudas para las familias que el arroyo “tal” tropezó a su paso. No dejan de dar conceptos técnicos como cualquier ingeniero civil experto en construcción.

Ese es el cuadro del cual estoy cansado de ver leer, oír y comentar, pues en las redes sociales es buena la pluma que se les gasta al temita. Nadie sabe que hacer con los arroyos y lo que si lo saben dicen que no hay plata, mientras tanto siguen dándole costosos paños de agua tibia a cada arroyo entre aguacero y aguacero sin solucionar el problema.

Alberto Buelvas Castro