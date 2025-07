El caso del futbolista del Junior, John Viafara, no es algo nuevo ni extraño en el conjunto ñero, ya que hay varios antecedentes, entre los que se encuentran lo de Galarzio, Valenciano, Bacca, Palacio y Flòrez, algunos salido a la luz pùblica pero otros se mantienen oculto.

Es lamentable pero cierto, en el interior del paìs, el equipo tiburòn tiene fama de ser equipo de francachela, por los contantes actos de indisciplina que prectican sus miembros fuera de la cancha, muchos medios periodìsticos, lo tildan de equipo carnavalero, otros del equipo de la parranda, ron y mujer, como dice la canciòn de Diomedez Dìaz, a pesar que no son todos los jugadores, la mala fama se la sellan al club. Muchos jugadores cuando juegan en otros clubes, rinden que da gusto y eso motiva a los directivos del Junior a contratarlos, pero cuando llegan aquì, se espaturran, y para colmo de males participan en actos irregulares, estèn o no en competencia, y otra cosa para resaltar, son los mejores pagados y puntuales, peroo no justifican esas garantìas y prebendas, por eso no se justifica el pèsimo rendimiento de sus integrantes.

Aquí han pasado caso, donde futbolistas van a ciertos sitios pùblicos y observan que un tipo tiene a una mujer atractiva y van enamoràndola de frente sin respetar y de ahì que se forma los pleitos, porque muchos se las dan de màs hombres que los demàs, hace años sucediò eso con un jugador en la calle 84, y el tipo se hizo respetar, propinàndole un balazo, para que ustedes vean como es la cosa, hasta allá han llegado la irresponsabilidad de ciertos jugadores que han dañado la buena imagen que tenia el equipo. Otra cosa, si un técnico, pone disciplina, entonces, le hace la rosca para sacarlo, por eso los directivos tienen que poner reglas claras y si es necesario pagar por partido ganado y no por sueldo y estoy seguro que la cosa cambia en materia de buenos resultados.

Enrique Miranda Trujillo

