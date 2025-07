Cuando las empresas emprenden un proyecto, lo hacen basado en un presupuesto o línea base, que debe incluir cada tarea y actividades a desarrollar a través del ciclo de vida del proyecto.

Durante el transcurso de una fase del proyecto, o de un entregable, el director puede seleccionar un período de tiempo y aplicar la técnica del Earned Value (EV), más conocida como el Valor Ganado (VG) o devengado del proyecto, la cual permite realizar un control con mayor precisión sobre el estado actual del proyecto, y conocer si los Costos Reales (CR) del trabajo realizado hasta el momento, están por encima o por debajo de la línea base del presupuesto o Valor Planeado (VP).

Basado en lo anterior, cuando los Costos Reales (CR) superan el Valor Planeado (VP) del proyecto, entonces el Valor Ganado (VG), es negativo, lo cual significa que el proyecto está consumiendo mayor cantidad de recursos, de lo planificado inicialmente y cuando los recursos utilizados en el proyecto se ajustan o están por debajo de lo planificado, el Valor Ganado (VG), es positivo.

Para finalizar, esta herramienta de control (Earned Value), es fundamental para los directores de proyectos, porque no solo les permite determinar si se cumplirá o no los objetivos dentro del tiempo estipulado, sino cuál podría ser la fecha probable de entrega del proyecto, y sus costos totales.

Humberto Sparano Rada, MAP.