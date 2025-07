El pasado domingo se realizaron 362 consultas partidistas para escoger 2 mil candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales, JAL.

Esas consultas demandaron la movilización estatal en 60 mil agentes de la Policía para custodiar las 15.367 mesas de votación instaladas. Las elecciones nos costaron a los colombianos la jugosa suma de $60 mil millones, para que ocurrieran casos como que en un Departamento que hubo que instalar 5 mil mesas de votación, se depositaron 8 votos por mesa. Esas mesas necesitaban funcionarios que revisaran la correcta realización de la votación, etc.

Aparte de lo anterior, hay que agregar la falta de seriedad de algunos movimientos participantes que a última hora cancelaron el procedimiento democrático, dejando en las bodegas de la Registraduría Nacional del Estado Civil una cantidad considerable de tarjetones sin usar. ¿A quién tendrían que cobrarle toda esta papelería que literalmente se irá para la basura?

Ante estas cifras tan bajas, ¿era necesaria esa movilización del aparato estatal y ese gasto de recursos para las consultas que no llegarán probablemente al millón de votos en todo el país? Consideramos que no. Los partidos pueden seleccionar sus candidatos a elecciones regionales de formas menos costosas para el erario, como una encuesta, o estableciendo formas internas de participación que no usen los recursos de todos.

Además es importante que la opinión sepa que a los partidos que realizaron las consultas se les hará reposición de votos, como en cualquier contienda electoral.

Queda también evidenciada la pobre convocatoria de los partidos, y la consecuente apatía de un electorado que poco definida tiene la pertenencia a una colectividad política, lo cual es responsabilidad de aquellas organizaciones, cada vez menos diferenciadas en sus principios y propuestas ideológicas.

Así se gastan los recursos del pueblo colombiano y mientras encontramos, desplazados por todos lados, niños y jóvenes sin educación, sin un futuro, pasando hambre, hogares que lo han perdido por el fenómeno invernal, que no tienen donde dormir, escuelas y centros de salud en mal estado.. etc. para gastarse tanta plata en unas consultas inconsultas que no le trae nada a la gente humilde, trabajadora, honesta y sincera de nuestro país, eso es democracia, entonces ¡que viva!

Anuar Cortázar Cáez

C.C. N° 3.873.885

de Cascajal, Magangué, Bolívar