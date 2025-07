Curioso que desde la más remota antigüedad el hombre se haya visto obligado al uso de aditamentos; cosas que se añaden para completar algo, en algún momento considerado incompleto o inferior a las exigencias de la naturaleza humana.

A estos aditamentos que, para facilitar mi trabajo, llamo prótesis, me refiero consciente de que alguien encuentre criticable dicha expresión. Lo natural, viene de Dios y lo artificial, del hombre; pero sucede que en lo natural el hombre, ha detectado faltantes que, si realmente existen, son permitidos por el mismo Dios, para dar oportunidad al hombre de participar en la Creación. El vestido fue la primera de estas prótesis y durante muchos siglos, la única; casi desapercibida a pesar de sus notorios complementos como son los adornos, las joyas y los tatuajes destinados a completar el cuerpo humano.

Actualmente los humanos, no necesitan desplazarse para conocer la realidad, o para hacer turismo. No necesitan que sus amigos estén a su lado para disfrutar de su compañía. No necesitan de grandes estudios para llegar al “entendimiento”; se ha descubierto que el conocimiento puede ser almacenado en recipientes diferentes a los de la mente humana tales como el procesador o el celular. Muchos datos no necesitan ser confiados definitivamente a la “memoria”. Llegó el momento en que sobran muchos estudios; uno de ellos el de la ortografía. La buena ortografía, dejó de ser símbolo de “voluntad”, de superación y de una cultura tediosamente adquirida; las faltas ortográficas, que fueron un símbolo de la ignorancia, hoy no se cometen; porque el procesador las corrige. Podemos concluir que, las facultades del alma, luego de sufrir amputaciones, van siendo objeto de implantes; de prótesis.

Carlos A. Hernández García