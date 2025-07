Mucho se escucha hablar en cadenas radiales y medios audiovisuales, al igual que en medios impresos y en el común de las personas y profesionales, la expresión “invierno”, “ola invernal”.

Término que viene siendo mal interpretado y mal entendido incluso por autoridades académicas, sobre todo a diario cuando escuchamos en todos los medios sobre los “estragos de la ola invernal”, para hacer referencia a las lluvias. Existen temporadas de lluvias en el territorio nacional, por ejemplo en Barranquilla, existe la primera temporada de lluvias, que arranca de abril hasta junio, y la segunda de julio a diciembre.

El invierno significa “frío”, el invierno es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas, proviene del latín Hibernum, esta estación se caracteriza por días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas a medida que nos alejamos del ecuador.

Comienza con el solsticio de invierno el 21 de junio en el hemisferio sur y el 21 de diciembre en el hemisferio norte. Termina con el equinoccio de primavera el 21 de septiembre en el hemisferio sur, y el 21 de marzo en el hemisferio norte. Ejemplo de ola invernal las palpamos en el hemisferio norte para finales de año, es decir; nevadas, ventiscas, hielos, como las que suceden en nueva York, Rusia, etc. a mitad de año para el hemisferio sur frío en Argentina , etc. Colombia se encuentra en zona intertropical, no podemos hablar de invierno en zonas tropicales.

Así que colegas periodistas de todos los medios hagamos un pare en la terminología, el invierno no hace estragos en Colombia, sino es la temporada de lluvias, dado que no hay una política de planificación y prevención con respecto a las lluvias, no hay mantenimiento de canales de ríos, caños, arrollos. Por consiguiente la lluvia y el invierno son términos y expresiones diferentes, tanto desde el punto de vista lingüístico como geográfico y científico.

José de Jesús Tejada Maury

Email:jotema044@hotmail.com