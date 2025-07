Al hablar de cama, no me refiero a la comuna suiza del Cantón de Grisones, ni al híbrido que nace del camello con la llama, me estoy refiriendo sencillamente al mueble más preciado y querido de la humanidad, el mismo que todos los seres humanos usamos a diario, pero del que poco se habla y mucho menos se le agradece su inigualable función.

La cama es el lugar donde normalmente nacemos, amamos, descansamos y morimos, sin existir otro invento donde se puedan cumplir a cabalidad todos estos actos tan transcendentales.

Desde tiempos inmemoriales ha variado su forma, su tamaño, su acondicionamiento, su altura, pero permanece impertérrita e invencible en el cumplimiento de sus nobles fines. La cama es la primera cancha de deportes de la niñez, allí brincamos y jugamos con una alegría inusitada y hacemos sin ninguna complicación las necesidades fisiológicas, como si para ello solo existiera ese cómodo y tibio lugar. Después como adultos es la alucinación, el espejismo inalcanzable en los momentos de cansancio lejos del hogar y como pareja el nido irremplazable para demostrar el amor aguijoneado por la pasión. También es para el pobre el lugar duro donde se desvanecen las ilusiones y para el ser desesperado el refugio perfecto para luchar contra la adversidad sin más armas que una almohada solitaria, donde recostar una cabeza confundida.

Hay camas nuevas y viejas, hermosas y feas, adornadas y escuálidas, altas y bajas, suaves y duras, anchas y estrechas, pero todas tienen algo en común: es el lugar donde pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas y donde esperamos tener la fortuna de dar el último suspiro rodeado de una familia que no quiere ver llegar, a pesar de su existencia palpable, el golpe inexorable de la Parca. Afortunados los que pueden cumplir con esta última cita, en ese lugar inigualable que silenciosamente soporta el peso de nuestra existencia.

En la entrada de Denver, ciudad de Estados Unidos, hay un monumento a la cama, con una leyenda que dice: “El lugar donde pasamos los momentos más felices de nuestra vida”. Yo le agregaría de la mano de Epicuro: Y el momento inexistente de nuestra muerte, porque cuando somos ella no es y cuando llega ya nosotros no somos.

Samuel Muñoz Muñoz

samuz@hotmail.es