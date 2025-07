Desde que estoy aquí arriba de este pedestal me he dado cuenta de tantas cosas que suceden a mis alrededores, cuántas ratas de dos patas han pasado corriendo después de arrancar un par de aretes a cualquier mujer desprevenida y yo sin poder hacer nada; también he visto romances entre locos como el del loco ‘vitrina’ y la loca ‘gloria’ amándose bajo la luz de la luna como dos cuerdos enamorados; también he soportado la desfachatez de cualquier gamín que llega a hacer sus necesidades debajo de mi pedestal, sin respetar mi rango de general, sin respetar si quiera que soy el Padre de la Patria.

Mirando desde aquí, desde lo alto, donde me encuentro ahora, miro cómo ha cambiado la ciudad de Barranquilla, ya no es aquella ciudad emprendedora, de coches halados por caballos, con sus caños limpios por donde pasaban las lanchas sin ningún tropiezo, ahora todo es basura, a pesar de que todos los años invierten millonadas de pesos en ellos y nunca están limpios.

A veces me dan ganas de bajarme del caballo y coger a plan a tanto político corrupto que tenemos desangrando las arcas del pueblo, de mi pobre pueblo.

Ahora todo lo miro cambiado, limpio bien adoquinado, los fotógrafos trabajando aquí en el parque, los viejos cañones que acompañaron en tantas batallas, lo único malo es que las autoridades no son capaces de darme un baño, de echarle una lavadita a mi uniforme, bañar a Palomo ya se les olvidó quién soy, y todo lo que tuve que luchar para liberarlos de aquel yugo español. Ahora tenemos otro problema y es el edificio de la antigua Caja Agraria, que se encuentra a mis espaldas. Unos piden que lo tumben, otros que lo dejen, total nunca se ponen de acuerdo, yo solo les pido que cuando decidan tumbarlo me avisen, no sea que me lo tiren encima y hay si se jode todo, como diría el general Maza qué tronco de lío ¡nojoda!.

José Guillermo Sánchez