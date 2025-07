En San Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates, no hay fuentes de trabajo. Algunas madres de familia para contribuir a la crianza y educación de sus hijos hacen y venden dulces en muchos municipios colombianos; la señora Yolanda Herazo Salgado, endulzó el paladar de los sanjuaneros durante 40 años, y adquirió mucha popularidad vendiendo deliciosos dulces de papaya, coco, guayaba y las famosas alegrías; uno de los días de septiembre de 2006, sin despedirse, no regresó a San Juan Nepomuceno, un dolor crónico en la pierna derecha le impide volver.

Debido a la falta de recursos económicos la mayoría de bachilleres no pueden ingresar a la Universidad y hacen parte del 12% de desempleados que tiene Colombia. Lenis Herazo Torres, para costearse los estudios de Sistemas y Computación vendió dulces en varios municipios cercanos a Cartagena. Al igual que ella, otros palenqueros trabajan en el día y estudian en la noche, tienen la firme decisión de conseguir la superación. La pobreza y la indigencia son el común denominador de muchas familias palenqueras. En Palenque no hay alcantarillado, las calles están destapadas, el fluido eléctrico es deficiente, el servicio de acueducto no es permanente y los 6 kilómetros de carretera que lo unen con Magdalena no tienen asfalto, tampoco pavimento. El progreso no se ve, a pesar de haber sido declarado por la Unesco Patrimonio Oral e inmaterial de la Humanidad.

Este año la alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo y Andreus Valdez, presidente del Consejo Comunitario de Palenque, firmaron el Pacto de Hermandad de Cartagena y Palenque; el objetivo principal es el de realizar acciones, proyectos y programas conjuntos, para fortalecer socio-culturalmente a las dos comunidades. Los palenqueros ávidos de progreso y bienestar esperan que ese Pacto se convierta en realidad, porque el Gobierno Nacional y la Gobernación de Bolívar tienen a Palenque en un completo abandono.

Emiro Tapia Mejía

