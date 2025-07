Cuando en el proceso de la vida, de un periodista noble, se destaca relativamente el dinero, a manera de circunstancia y de subsistencia de vida, el conglomerado periodístico mira en él apariencias que no son del corazón.

Necesariamente ser periodista de vocación, caminante y no transparente, cuando se enfrenta a los estamentos equivocados, las interpretaciones calan con el mal pensamiento.

Esta actitud va acompañada necesariamente de un drama que no es mentira, distinto a la trama que es amarillista y confunde la realidad de la noticia, cuando se piensa que para conseguir la paz hay que adaptarse a la sistemática de un proceso colombiano y del mundo, donde el defecto es mirado como virtud.

Me presento regularmente como un sacrificado de la paz, comprometido con un hogar no finiquitado por la falta de un salario que me permita presentarme al amor de mi vida que por esos decires de la vida es orgullosa y vanidosa. Parto también de una familia ostentosa, armoniosa más con el dinero que con el concepto de amor que se ha perdido en los hogares y en las familias colombianas. Cuando hablo de mi vocación no trato de ser un dramaturgo de la vida, si es que la sinceridad verdadera es un drama de amor, de verdad y de una dialéctica que se ha perdido intrínsecamente en el periodismo colombiano.

Atentamente,

Matusalén

c.c. 7.472.398 de Barranquilla