Hoy la palabra de moda es “proyecto”. Se escucha con frecuencia en las entidades del sector público, sector privado, en instituciones de Educación superior, en fin, casi en todas partes. Sin embargo, los resultados no son los mejores, o el producto obtenido, no era el esperado. La causa, no se aplica el PMBOK, considerada por el Proyect Management Institute, (PMI, 2008), como una herramienta de éxito en el desarrollo de proyectos.

El PMBOK, recoge las mejores prácticas y experiencias realizadas por administradores de proyectos, las cuales integran las 9 áreas de conocimientos, con los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Estas áreas se encuentran conformadas por la integración, alcance, tiempo, costos, recursos humanos, calidad, comunicación, riesgos y adquisiciones, cierre del proyecto.

Estas áreas, generan 42 procesos, los cuales deben estar debidamente integrados para asegurar por lo menos un 95% del éxito va acompañado de un buen director de proyecto, la selección de un equipo apropiado y quizá, algo fundamental, tener en cuenta a los Stakeholders, o involucrados en el proyecto, que en un momento dado, pueden apoyar u oponerse al desarrollo del mismo.

Atentamente,

Humberto Sparano Rada