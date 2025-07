Cualquier persona en Barranquilla atenta contra el patrimonio de la ciudad sin que la Policía intervenga para impedirlo. Los carromuleros recogen y botan basuras en cualquier sitio contaminando el medio ambiente y propiciando epidemias y enfermedades y la policía no actúa.

Ud. Deja una casa desocupada y los pocos días es invadida por indigentes y la policía no dice nada.

Cualquiera instala en el espacio público el negocio que le dé la gana y la policía no dice nada y así podríamos enumerar otras situaciones de atentados contra el Patrimonio de la ciudad en que la policía no actúa de oficio. Cual es en realidad la obligación de la policía frente a estos graves hechos que han convertido a Barranquilla en tierra de nadie.¿Quien le ha quitado a la policía la función de ser la parte operativa de los diferentes oficinas de control? ¿Porque el grueso de la policía no está a cargo de la defensa del espacio público y no solamente los 40 agentes que le asignan?

¿No es hora ya que la Policia recupere sus funciones para lo cual esta obligada por la constitución?“ Defender la honra y bienes de los ciudadanos. La idea de los cuadrantes es buena pero debe abarcar la prevención de actos vandálicos contra el patrimonio de la ciudad y las violaciones a la ley de cualquier índole y no solo el tema de homicidios y atracos.

Atentamente,

Rafael Muñoz Pedraza

C.C. 7.442027

ramupe59@hotmail.com