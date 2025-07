La errada creencia de que ser buenos padres es estar dispuestos a sacrificarnos por los hijos y ayudarles en todo, llevando a que a veces los hijos abusen de sus padres.

Un ejemplo de esta situación son los hijos mayores de edad que viven a costilla de sus padres, aún cuando tienen la edad y capacidad para asumir la responsabilidad por su vida.

En efecto, cada vez son más los “Adultos Jóvenes” que viven en la casa paterna y siguen exigiendo a que se les atienda y provean todo como si fueran niños mimados, mientras exigen que nadie se “meta en su vida porque ya son mayores”.

Sin embargo, no asumen los deberes correspondientes y solo colaboran con los quehaceres o gastos del hogar cuando les da la gana a pesar de que ganan lo suficiente, pero todo el sueldo lo invierten en ropa fina, y en la vida Chévere, olvidando por completo el sacrificio que hicieron sus padres, los que quien sabe si comieron Tierra o llegaron a hacer cosas indebidas para darles educación y buenos modales, pues el deseo de los padres es que sus hijos sean considerados y lleguen a ocupar dignos cargos.

La diferencia entre el abuso infantil y el abuso paterno es que los niños no pueden defenderse, pero los adultos Si. Cuando los hijos cumplen la mayoría de edad no solo ganan unos privilegios sino que pierden otros tantos porque terminan el deber de los padres de proveerles de lo que necesitan.

De ahí en adelante cualquier cosa que les demos es un acto de generosidad y no una obligación y hay que aclarárselos. El amor y compañía de los hijos no se compra y el precio a pagar en ningún caso debe implicar que toleremos su abuso y desconsideración. Si bien es cierto que ya no podemos controlar su conducta si podemos controlar la nuestra.

Solucionando sus problemas y ayudándolos con sus obligaciones, estamos enseñándolos a ser irresponsables ya que se aprovechen de los demás, con lo que los alistamos, entre otras cosas para que fracasen en sus relaciones de pareja y en su vida laboral.

Viene el caso la historia de un Rey a quien le regalaron dos cóndores jóvenes por que amaba contemplar el vuelo de las aves.

Pronto uno de ellos alzó vuelo, pero el otro seguía estático mientras lo alimentaba con esmero a fin de que tuviese la fuerza para salir volando.

Un tiempo después, ante los infructuosos esfuerzos por lograrlo, el desesperado monarca ordenó al jardinero que matara el cóndor que permanecía sentado en una rama. Este le pidió al Rey su consentimiento para hacer que el ave volara en lugar de matarlo.

Aunque incrédulo el monarca asintió y poco después vio al pájaro emprender vuelo. Cuando preguntó que había hecho el jardinero para lograrlo, él contestó: “Muy simple Majestad, le corté la rama”.

Por eso, al permitir que nuestros hijos se aprovechen de la mal entendida bondad, los inmovilizamos en su travesía por la vida, no les cortemos las ramas para que vuelen y corremos el riesgo de que con su peso nos arruinen el nido.

Abrazos

El Corroncho