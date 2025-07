Este es el país en donde lo real se vuelve absurdo y descarado por parte del estado colombiano y en cabeza del ministro de Minas y Energía, señor Carlos Rodado Noriega, Sabanalarguero de nacimiento y mayor oponente a que los precios de los combustibles bajen de precio.

Mediante comunicado expedido por el señor Rodado, el Gobierno colombiano descartó congelar los precios de los combustibles de forma permanente, por el contrario, aseguró que mientras la cotización de los precios internacionales del petróleo siga alta, las alzas seguirán afectando el bolsillo de los colombianos.

Tan descarado el Ministro donde dice que los aumentos serán graduados, moderados y llevaderos para la gente y todo para defender el déficit del Fondo de Estabilización

El Ministro aseguró que las utilidades que obtiene Ecopetrol para abastecer el consumo interno son “irrisorias”, pues por cada galón de gasolina la compañía Ecopetrol pierde 504 pesos, ¿es acaso que los colombianos tenemos que pagar los altos salarios que usted como Ministro se gana, y el de miles de empleados de Ecopetrol quienes gozan de excelentes salarios y muy buenas prestaciones sociales?

Señor Rodado, en su Municipio hay una firma explorando posibles nuevos yacimientos de petróleos, ojalá con estas exploraciones no afecten la calidad de vida de los Sabanalargueros, pueblo reconocido por el dicho que dice que la Inteligencia es peste. Cómo es posible que Colombia exporte combustible a los Estados Unidos y el precio por galón en los Estados Unidos no sobrepasa los 2,00 dólares por galón vendido al consumidor, que en pesos colombianos son como 3.800 pesos por galón, mucho más barato que lo que pagamos los colombianos, y eso que somos productores, el precio del galón en Colombia no debe ser superior a 1,50 dólares y en pesos colombianos serian como 3.000 pesos por galón.

Eduardo Miranda Celin

C.C. 3. 726.968 Galapa- Atlántico