Después de ganar aquel campeonato contra Nacional en Medellín, ha sido una cadena de errores en la contratación de jugadores, pasaditos de años, o solamente porque le han marcado goles al Junior o le han hecho buenos partidos. Todos los equipos se forman de atrás hacia adelante, un buen arquero que no lo hemos tenido, una buena defensa que tampoco hemos tenido, un buen medio campo de contención que tampoco lo hemos tenido, pero lo señores periodistas que deberían tener pleno conocimiento de los jugadores, siempre dicen “Cipote de nómina, la mejor del campeonato”, engañando a la afición, deberían decir “La mejor pagada del campeonato”, que es diferente.

La actitud de los jugadores en los encuentros no le ponen el pecho, como se dice popularmente. Cuántos goles le han hecho al equipo de media distancia, por la falta de un verdadero medio campo de contención, desecharon a un medio campista joven, el barranquillero Alexánder Mejía, siempre figura en el Quindío, que lo contrató el Once Caldas para reemplazar a Viáfara. Además la tan cacareada cantera de menores donde están los arqueros, defensas o medio campistas que han sacado, y lo peor no se vislumbra en el horizonte nada, pues en todas las selecciones de menores no aparece ningún jugador del Junior. Hay que utilizar muy bien la cartera para contratar buenos jugadores así sea en el exterior y reorganizar la dirección de la cantera para los puestos que necesite el equipo. Equipos sin tradición como el Huila, Real Cartagena, Chicó, Pasto, por nombrar unos cuantos con jugadores de su cantera le han ganado al Junior en su propio estadio. El partido perdido con Santa Fe en Bogotá: este equipo jugó con tres juveniles en la defensa. Con el debido respeto que se merece la junta directiva, hay que cambiar para no irnos al descenso. Ahí viene el Uniautónoma con paso del animal grande en cabeza de la Dra. Silvia Guette. Cualquier persona que pida cambios en el Junior, que haga una crítica, no es porque no sea Juniorista, es porque le duele lo que está pasando en el equipo, que, según Álvaro Cepeda Samudio, el Junior es la querida de Barranquilla, y a las queridas se les quieren, valga la redundancia.

Antonio María Guzmán Garrido

C.C. # 3.795524