Los colombianos escriben mal por no consultar el diccionario. La forma ideal de aprender a escribir correctamente es consultando el diccionario.

Soy hija de un autodidacta, que me enseñó a conocer las letras, en la ‘cartilla de cartón’, la Charris, las Alegrías de Leer: 1, 2, 3 ....etc.

Siempre me exigió escribir en letra corrida, pero legible. En cada lectura en voz alta, haciendo las pausas correspondientes a los signos de puntuación, énfasis para pronunciar las tildes,y cuando él creía que esa palabra no era muy conocida en mi vocabulario, me pedía que buscase en el diccionario. Más tarde vino el dictado, originado en las lecturas de las cartillas y por cada palabra incorrecta, debería escribirla unas veinte veces, si era la primera vez, pero si más adelante cometía el mismo error ortográfico, debería repetirlas el doble.

Hoy día, estudian escuchando música, hablando por teléfono, comentando todo, menos lo relacionado con la ortografía. Después de leer el artículo publicado en EL HERALDO, el domingo 24 de mayo de 2011, me puse a investigar las libretas de un niño, que cursa segundo elemental y encontré,entre otras “joyas” que dan ganas de llorar: “conpromiso” , “letura” y otras más o menos del mismo estilo. Peor aún, en una libreta de terapia ocupacional: escriba los nombres de animales, del alfabeto, O= “ormiga”, A=“aveja” . Por lo anterior se puede ver claramente que quienes tienen a su cargo, la enseñanza, no están capacitadas para hacerlo correctamente. Yo propongo que antes de exigir una segunda lengua, por favor hagamos un intensa campaña para escribir correctamente la nuestra. Un consejo a los padres de familia: no traguen entero, exijan a las maestras y los maestros de sus hijos que por favor tengan en cuenta, cuando comiencen a escribir, mamá y papá estas palabras llevan tilde.

Con esta forma de estudiar ( para el momento ) no les queda nada. Por la falta de comprensión, hacen unas pruebas de Estado con puntajes bajísimos, después de once años de estudios.

Otrosí: en algunos planteles educativos, tienen un Plan Lector. Son obras que la traducción es de muy baja calidad. Las frases en castellano, son muy exigentes, y por lo tanto es preferible, que tengamos obras originales del idioma nuestro, para así enseñar bien a nuestros jóvenes.

Con toda la caribañería que me caracteriza e identifica

Amparo De La Rosa Contreras

