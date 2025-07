Desde hace un año estamos escuchando la excusa más insólita y aceptada de todos los tiempos: la ola invernal es la culpable de todos los desastres que ha vivido la población más vulnerable a causa de las inundaciones por desbordamiento del Río Magdalena.

Las inundaciones no existen por sí solas, ellas son el producto del manejo inadecuado y abusivo que le damos a los recursos naturales y al manejo de la tierra.

Qué fácil es culpar al invierno de lo que vemos todos los días. Claro, el invierno no se puede defender y mucho menos le interesa a la naturaleza defenderse de un Estado insensible que no hace a tiempo lo que debe hacer para evitar estas tragedias anunciadas.

Sería bueno como un simple ejercicio utópico, resolver los siguientes interrogantes: ¿Se han hecho al Río Magdalena los trabajos de dragado y limpieza necesarios para mantener las aguas en su cauce natural? ¿Se supervisa correctamente el estado del terraplén del Canal del Dique? ¿Se le hace el mantenimiento preventivo adecuado a este canal? ¿Evita el Gobierno que no se construya donde no se debe? ¿Cuando se pavimenta una calle, se hacen las obras complementarias necesarias para habilitar el campo de absorción que se anula con la pavimentación? ¿El desastre del arroyo de la calle 50 con carrera 43, no será acaso producto de obras hechas últimamente sin las previsiones del caso? ¿Será cierto que algunos alcaldes se alegran con estas tragedias invernales, porque después les va a llegar el billete?

No es razonable desde ningún punto de vista que en pleno siglo XXI aumenten los problemas en vez de desaparecer. ¿Será acaso necesario privatizar el Río para darle otro manejo? ¿Serán estas inundaciones el principio del fin de nuestra querida Colombia?

Por lo bajito que está volando el golero, el mejor meteorólogo del mundo, podemos asegurar que lloverá en igual forma por mucho tiempo y entonces ya no habrá qué lamentar, porque los tres millones de compatriotas que ahora tienen el agua al cuello ya estarán en el infierno.

Samuel Muñoz Muñoz

samuz@hotmail.es