No me voy a referir a la famosa ‘silla vacía’ de Tirofijo, aquella que en el acto inaugural de los diálogos de Paz del Caguán en tiempos del presidente Pastrana, presagió el fracaso de los mismos; a la que me voy a referir es a aquella silla vacía que tanto usted como yo amigo lector, algunas veces queremos ocupar cuando entramos a un recinto bien sea público o privado, de entrada libre o comprando boletas, aún llegando sin retraso a evento y nos encontramos con que la persona que esta sentada en la silla contigua tiene colocada una cartera, un paraguas o algún otro objeto o puede ser que sin tener nada escuetamente nos diga la celebre frase: ¡perdón, está ocupada!

A esas alturas uno se ve en la imperiosa necesidad de buscar, en cualquier otro lado del recinto, las sillas vacías que aparezcan a nuestra vista, con el agravante de tener en un altísimo porcentaje igual suerte, dado que en Barranquilla esta costumbre se ha extendido a tal punto que personalmente he experimentado dicha situación cuando he asistido a muchos eventos en la ciudad; incluso habiendo llegado con mucha anticipación he querido sentarme en un determinado puesto y he encontrado que algunas personas que allí están reservan celosamente los puestos para personas que llegan tarde, aún después de haber comenzado la función, bien sea la Santa Misa, o el espectáculo. Es como si adquirieran derechos por anticipado enviando adelante a algún familiar a guardar la silla desconociendo de esta manera que en todo recinto donde se desarrollan actividades, salvo cuando hay estipulado por los organizadores lugares para invitados especiales, el orden de llegada prevalece sobre cualquier otra consideración. Esto es ‘Urbanidad de Carreño’, para los que han olvidado.

Pero esta situación diaria que se padece en nuestra querida Barranquilla es solo una muestra de la grave y generalizada situación de cultura no edificante que se vive a lo largo y ancho de la ciudad e incluso de todo el país y que nos revelan la existencia de un mal mayor que se ha incrustado en lo profundo del ser colombiano y cuya característica principal es el desconocimiento del otro y de sus derechos, ya que se anteponen unos criterios que parecieran darle a la persona unos privilegios frente a los demás y que terminan por convertirse en normas de comportamiento socialmente aceptadas y que, como el caso de la ‘silla vacía’, nos muestran que somos una sociedad totalmente excluyente, donde solo importo yo y los que están a mi alrededor.

Lo más grave de todo es que esta creencia en la exclusión es la que como principio fundamental están recibiendo nuestros pequeños hijos de parte nuestra y peor aún, de parte de un Estado débil frente a los grandes hampones y cacos que delinquen en grande, porque saben que sí pueden negociar a favor de sus derechos para conseguir todo tipo de gabelas, pero en contra de los derechos del resto de ciudadanos y del patrimonio de toda la Nación.

Alfredo Amín Prasca