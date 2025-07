La ciudad actual desordenada, poco amable, intranquila, peligrosa y mal atendida recuperará sus viejas y buenas costumbres con el cambio. Los servicios públicos como el transporte, con el pleno funcionamiento del Transmetro, será ideal con funcionarios preparados para atender a la ciudadanía ejemplarmente.

Quiero empezar señalando el factor que hoy en día está causando mayor daño al tránsito: los buses, que no son propiamente buses, sino más bien camiones que los convierten en buses.

Los verdaderos daños en la fluidez de la movilidad es la obstrucción de las vías: no atienden las señalizaciones paran donde lo solicite el pasajero, así contados en una cuadra pueden sumar 5, 6, 7 veces con pasajeros, sin pasajeros es aun más lenta la circulación. Pueden hacerlo inclusive en una intersección o la mitad de la calle, sin importarle el desplazamiento de los demás vehículos. Analizando en detalle otros inconvenientes, como son la deficiencia de la señalización, las pocas existentes no son acatadas por los choferes, sumado a la falta de autoridad para sancionar a los imprudentes, todo queda a la buena de Dios.

Yo invito a que observen algunos ejemplos en varias calles y carreras: la carrera 49C, entre la calle 82 y 80 de una sola vía y un bus de cada lado, lo mismo a lo largo de las calles 84, 82, 79, 76 y muchas otras más. Particularmente quiero presentarles un problema de la carrera 57 calle 84 (buses Transdíaz). A pesar de haber colocado señales de los daños ocasionados en esa esquina del andén, antejardín, poste eléctrico, les he enviado cartas de reclamo a la Oficina de Movilidad, Área Metropolitana, Alcaldía, Empresa Transdíaz. No atienden las quejas, no he recibido respuesta alguna de esas entidades a las cuales me he dirigido.

Esto constituye más del 70% del desorden de la movilidad vehicular. Peor aun si sumamos a este gran problema los taxis, motocicletas, bicicletas, carromuleros (algunos con megáfonos), carretilleros, vendedores ambulantes de las esquinas y de las calles, etc.

Con el pleno funcionamiento de transporte del Transmetro, se establecerá un nuevo orden que va a favorecer con mayor comodidad y respeto a los usuarios y ciudadanos. Todo va a cambiar indudablemente. Nos vamos a sentir muy complacidos y orgullosos de ese hecho.

