Si terrorismo es un régimen de violencia, terrorista es el que lo causa; por lo tanto, si Colombia vive un régimen de terror, los que la han sumergido en este oscuro transcurrir se llaman terroristas, y deben recibir el trato que se merecen como tales.

Sí, los movimientos guerrilleros, los paramilitares, las bandas criminales, las pandillas juveniles, los vagantes atracadores etc., etc. son activos terroristas. La erradicación de esta bárbara epidemia se debe lograr solamente si se elimina su verdadero origen que se encuentra en la galopante corrupción.

Los que a través del tiempo se han apoderado de los dineros del Estado en las distintas formas de acción como funcionarios públicos, contratistas, legisladores militares, recomendados, oportunistas, alcahuetes y demás personajes mimetizados en las nóminas burocráticas, han contribuido a la quiebra del país con consecuencias de desempleo, odio, rabia y resentimiento, origen de la guerrilla y réplica del paramilitarismo.

Quienes encubren y se niegan a apoyar la aprobación de normas que vayan en contra de la corrupción hacen uso de la vestimenta y práctica terrorista y esperan la oportunidad de seguir robando en paz.

Sería conveniente que tuvieran en cuenta el origen de las revueltas de los países africanos hoy en conflicto con efecto dominó y que fue precisamente por los descamisados víctimas de la corrupción.

Si la sociedad privilegiada no es capaz de proteger sus desprivilegiados, no será capaz de proteger sus privilegios; por tal razón, los ladrones deben devolver todo lo que se han robado e ir a prisión para saldar el delito, sin derecho a casa por cárcel porque ese beneficio equivaldría a ponerlos a disfrutar de su opulencia lograda con la deshonesta conducta.

Euclides Manrique

Servicio militar

¿Se acabó?

Cuando presté el servicio militar en el Batallón Miguel Antonio Caro (Macusaquén) en el año 1956, siendo comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia el general de tres soles Gustavo Rojas Pinilla, (Gurropin), aprendí que por antigüedad, hazañas, volumen de tropas, tradición, soporte de grandes glorias de los ejércitos libertadores y primer frente de defensa de la patria, el Ejército Nacional mantenía la más alta jerarquía y por ende la Supremacía de los cuerpos armados del país.

Consecuencialmente, el comandante Supremo de esos cuerpos armados, después del Presidente de la República, debe ser un General distinguido del Ejército. Pero hoy no es así. ¿Por qué? Quisiera que los entendidos, empezando por el Ministro de Defensa, contestaran la pregunta por este medio.

Antonio Ahumada

TODO CAMBIA

Mi circunstancia y yo

Es mucho lo que he aprendido de mi sordera, circunstancia que me ha acompañado en los últimos años. Lo primero fue, que la sordera no siempre corresponde al silencio implicado por dicho término; ya que yo escucho, pero no distingo los sonidos. También que no soy el único en padecer este mal; muchos de mi edad, lo sufren y lo curioso es que con ellos puedo dialogar normalmente. Recuerdo aquel día, cuando preocupado por lo que todos afirmaban, que yo estaba sordo, acudí al otorrino, y su diagnostico fue: “Ud. no esta sordo”. Ante esta contradicción, fue mucho lo que se me ocurrió: el examen fue mal practicado; los instrumentos no funcionaron; este médico está loco; no me recetan audífonos por evitarle un gasto a la EPS. Después de gastar dinero en un audífono, recurriendo a un médico no oficial, mi forma de pensar cambió. Existen varias clases de sordera; conocidas, muy bien, por los especialistas; pero ignoradas por el común de la gente.

Mi mal, no se puede llamar sordera. Llegué a convencerme de que, muchas veces, la causa de las enfermedades se encuentra en degeneraciones diferentes a las corpóreas. La causa de mi sordera, no está en el tímpano; está en mi forma de pensar y de actuar. En algún momento me negué a seguir “metido en la onda”.

Exactamente eso!. Sucede que todo va cambiando y en el momento en que la persona se cansa de innovaciones o se niega al cambio, naturalmente, tiene que quedar rezagada. Seguramente, el fenómeno sucede para todos los sentidos; pero el más afectado es el oído.

Las formas de expresarse cambian durante la vida de una persona; y esto, sin que ella, caiga en cuenta. Por moda o por capricho, especialmente de los jóvenes, el lenguaje, va adoptando nuevos términos, que las personas que se precian de cierta cultura, se niegan a aceptar y tratan de ignorar.

También por exigencias del estrés, el mal que agobia nuestro mundo moderno, cada día se habla más rápido. Además, la necesidad y la tolerancia, crean un nuevo lenguaje. Actualmente vivo en un rincón de las Canarias, donde la abundancia de turistas obliga a quienes allí habitan, a comunicarse, sin exigir precisión. Se habla otro idioma, que no es el mío.

Carlo Salberti Van d´Hernann

Cancer

¿VACUNA CUELLO UTERINO?

Atreverse a afirmar que el 99.7% del origen de cáncer de cuello uterino es originado por el Virus del Papiloma Venéreo es insinuar que el cáncer es producido por un germen patógeno. El cáncer es una corrosión celular que se produce debido a que la sangre se vuelve ácida (PH por debajo de 7.0, puede ser en 6, 5,4, ó aún por debajo de ello en casos de metástasis).Normalmente debe estar entre 7,3 y 7,5, lo mismo que la saliva, debe ser ligeramente alcalina.

El tratamiento de papiloma venéreo es muy sencillo y las lesiones desaparecen con una o dos aplicaciones locales del agente químico apropiado. Este es sumamente económico y efectivo por lo que los especialistas consideran NO el uso de la Radiocirugía ni Láser como una opción adecuada para la mayoría de los pacientes por lo costoso y el escaso beneficio extra que ofrecen. Los equipos de Radiocirugía sólo se usan para eliminar las lesiones displasicas de cuello uterino

Lo curioso de esto es que el supuesto cáncer de cuello uterino según las estadísticas se presentan en las mujeres en edad fértil, es decir en la época en que presentan menstruación ¿estará incidiendo los componentes, o“excipientes”, de las famosas toallas sanitarias y protectores diarios en la formación de neoplasia cervical intraepitelial? Tendríamos que comparar si existe alguna relación entre mesoteliomasmaligno (cáncer en las células que recubre el tórax o en la cavidad abdominal producido en personas que han inhalado durante cierto tiempo asbesto) y la neoplasia cervical epitelial en cuanto al origen de su formación se refiere y no buscarlos en una supuesta enfermedad de transmisión sexual, ya que los papilomas se tratan de una manera sencilla y el organismo los elimina en uno o dos años máximo. Sin que se haya encontrado un cáncer cervical originado por un supuesto VPH.

José de Jesús Tejada Maury

REFLEXIONES CULTURALES

La ley 6666 de 2011 firmada en la administración de Andrés Pastrana Arango, estando en el Ministerio de Hacienda Juan Manuel Santos Calderón y en la Cultura Araceli Morales López, fue debatida y aprobada con el único propósito de modificar la ley 397 de 1997 generalizando la seguridad social para creadores y gestores culturales y promocionar la estampilla pro-cultura. Más tarde con la Ley 797 del 2003 firmada por Álvaro Uribe Vélez en su artículo (24) derogo los artículos (30) y (31) de la Ley de la Cultura descalificando la pensión vitalicia para los creadores y gestores al cumplir (65 año de edad). En el mismo año se firmó el Decreto 3093 donde se creó el impuesto sobre las ventas de la telefonía celular para apoyar el deporte y la cultura, recursos que cobra la nación y remite a las alcaldías y gobernaciones con el beneplácito del Concejo Nacional de Política Económica Social CONPES.

El Ministerio de Cultura está garantizando salud a través del acuerdo 415 del Consejo Nacional de Seguridad Social con el Sisbén, pero excluyó la pensión como dignidad para los gestores y creadores al llegar a la tercera edad protegidos por la Constitución Nacional, La Carta de los Derechos Humanos, La Ley 1251 del 2008 y un fallo de la Honorable Corte Constitucional. Estos fueron ubicados dentro de la Ley 100de1993 convertida en colcha de retazos por las reformas que ha recibido con las leyes 789 del 2002 y 797 del 2003 respectivamente. No deja de preocupar que aún los educadores siguen firmes con sus organizaciones exigiendo sus derechos, igualmente quienes laboran en los Ministerios de Defensa y de Minas y Energía, sin embargo desconocen a quienes trabajan en la Cultura que dio a Colombia un Premio Nóbel de Literatura y un valor internacional en el Canto.

Este prestigioso arte ha querido sentarse en la sala, pero administradores público lo han mandado para el patio a merced de agua y sol. El fortalecimiento de un movimiento cultural es urgente en Colombia sin ámbitos conflictivos únicamente para defender sus derechos. Nadie puede ocultar que los narradores son aplaudidos, felicitados y premiados, pero mal calificados finalmente porque en sus trabajos generalmente mastican bien, para no tragar entero, y esto incomoda a nuestra sociedad y a la clase dirigente política de turno. Estos golpes espinilleros contra la cultura hay que darle grados de culpabilidad a la Cámara y al Senado de la República forjadores de leyes en esa Patria Social de derecho donde no se amerita a la cultura que no produce votos, pero últimamente está generando millonarios comisiones con la restauración de monumentos culturales históricos.

SANTANDER ROJAS DE LA ROSA

MINICUENTO

‘EL TRINO DEL PITIRRI’

Con el debido respeto me permito consultar su veredicto en este minicuento de “ciencia ficción” que bien puede llamarse EL TRINO DEL PITIRRI.

Está por demás hacer la observación de que el argumento solo obedece a mi imaginación y que cualquier similitud con hechos de la vida real, son simple y llanamente pura… verdad.

Érase una vez un malhumorado pitirri, que triste y melancólico por haber perdido el liderazgo en su parvada, se dedicaba todo el día a trinar desde el cogollo de un fresco matarratón-Quería con esa canora manifestación, mantener la curiosidad de las demás aves que algún día estuvieron sometidas al imperio que su prepotencia fundó.

Fueron al principio de esa actuación, trinos que de alguna manera llamaron la atención de los que absortos lo escuchaban provocando los comentarios de un espectáculo nuevo.

Pero al pasar de los días, cuando sus fieles espectadores se aburrieron de su monotemática interpretación producto del resentimiento que lo embargaba, el trino del pitirri perdió vigencia y nadie volvió a prestarle oído , tocándole al pobre plumífero cambiar el frescor del matarratón por las enconadoras espinas de un “guamacho”.

MORALEJA: El que mucho trina poco atina y desafina.



Rafael Percy Rabat

c.c. 7.436.914

DOCUMENTALES

No hay cosa más chévere que mirar en la tele los documentales con sabor a pueblo, como los que presenta el ‘Checho’ Berrocal.

Pero el que más llegó al alma fue el biblioburro por la misión quijotesca de Luis Soreana, que gran ejemplo para el mundo. Me quedé pasmado de ver con ese gran entusiasmo que Luis recorre las veredas y caseríos, atravesando ríos, montañas, esquivando culebras y demás peligros del camino, para llevar un libro y dejar a su paso una gran enseñanza para niños y adultos. Si pudiéramos cambiar ese par de burritos por tracto mulas cargadas de esperanza, yo creo que mi país sería otra cosa.

También tenemos que enseñar tanto a hombres como mujeres que tener tantos niños no es un gran negocio, porque de ahí radica la pobreza de los pueblos, eduquemos a nuestros niños para que sean gente de bien desde sus raíces y, tendremos un país mejor se los aseguro.

Desde aquí le envío un abrazo rompe costilla a ese ángel del camino como acabo de bautizar a ese héroe silencioso, grande del alma y corazón, que Dios lo bendiga porque usted se merece una estatua del grande de la que está en los Estados Unidos, llamada la estatua de la Libertad.

Atentamente,

Guillermo Sánchez Blanco

“GASOLINA DEMASIADO COSTOSA”

Este es el país en donde lo real se vuelve absurdo y descarado por parte del estado colombiano y en cabeza del Ministro de Minas y Energía señor Carlos Rodado Noriega, Sabanalarguero de nacimiento y mayor oponente a que los precios de los combustibles bajen de precio.

Mediante comunicado expedido por el señor Rodado el Gobierno Colombiano descarto congelar los precios de los combustibles de forma permanente, por el contrario aseguro que mientras la cotización de los precios internacionales del petróleo sigan altas, las alzas seguirán afectando el bolsillo de los colombianos.

Tan descarado el ministro donde dice, que los aumentos serán graduados, moderados y llevaderos para la gente y todo para defender el déficit del Fondo de Estabilización El Ministro aseguro que las utilidades que obtiene Ecopetrol para abastecer el consumo interno son “Irrisorias”, pues por cada galón de gasolina la compañía Ecopetrol pierde 504 pesos, es acaso que los colombianos tenemos que pagar los altos salarios que usted como ministro se gana y el de miles de empleados de Ecopetrol quienes gozan de excelentes salarios y muy buenas prestaciones sociales.

Señor Rodado, en su municipio hay una firma explorando posibles nuevos yacimientos de petróleos, ojala con estas exploraciones no afecten la calidad de vida de los Sabanalargueros, pueblo donde se dice que la Inteligencia es peste reconocido por este dicho.

Como es posible que Colombia Exporta combustibles a los Estados Unidos y el precio por galón en los Estados Unidos no sobrepasa los 2,00 dólares por galón vendido al consumidor, que en pesos colombianos son como 3.800 pesos por galón, mucho mas barato que lo que pagamos los colombianos y eso que somos productores, el precio del galón en Colombia no debe ser superior a 1,50 dólares y en pesos colombianos serian como 3.000 pesos por galón.

EDUARDO MIRANDA CELIN

C.C. 3. 726.968 Galapa- Atlántico

GARANTIAS

ADMINISTRADOR PUBLICO TERRITORIAL

La Constitución Política de 1991 dice que el Estado tiene que garantizar los bienes y honra de los colombianos, por tanto el Estado tiene el deber de reconstruir los municipios de Santa Lucia, Campo de la Cruz, Manatí y cualquier otro afectado por el rompimiento del canal del Dique. Así como indemnizar a las familias afectadas y condonar cualquier deuda o compromiso financiero de las mismas.

Es claro que hay una situación de hecho: la población tuvo que salir de su territorio, este está inundado y la estructura administrativa del gobierno municipal dispersa, significa que en estos municipios es prácticamente imposible desarrollar el Plan de Desarrollo actual, ni ejecutar el presupuesto como se había acordado; por ello hacemos tres propuestas puntuales:

Primera: Los dineros del Sistema General de Participación, Iva, girados a estos municipios sean destinados a la financiación de una canasta básica por familias que lo perdieron todo, que comprende alimentación, arriendo y vinculación de los niños a un colegio, el valor de la canasta básica debe ser entregado a los municipios, Instituciones u Hogares solidarios que estén dando albergue a las familias que lo perdieron todo.

Segunda: Informar a las familias afectadas a través de los medios de comunicación que pueden reportarse ante cualquier institución civil o militar del estado, organizaciones no gubernamentales, juntas de acción comunal, organizaciones religiosa u hogares solidarios. (Censo).

Tercera: Creación de la oficina contable única de emergencia en la Gobernación del Dpto., para registrar los ingresos por donaciones, provenientes del sector público, privado, nacional o internacional; tener claridad del monto

Lo que diría Bolívar

Desde que estoy aquí arriba de este pedestal me he dado cuenta de tantas cosas que suceden a mis alrededores, cuantas ratas de dos patas han pasado corriendo después de arrancar un par de aretes a cualquier mujer desprevenida y yo sin poder hacer nada; también he visto romances entre locos como el del loco ‘vitrina’ y la loca ‘gloria’ amándose bajo la luz de la luna como dos cuerdos enamorados; también he soportado la desfachatez de cualquier gamín que llega a hacer sus necesidades debajo de mi pedestal, sin respetar mi rango de general, sin respetar si quiera que soy el padre de la patria.

Mirando desde aquí desde lo alto donde me encuentro ahora, miro como ha cambiado la ciudad de Barranquilla, ya no es aquella ciudad emprendedora, de coches halados por caballos, con sus caños limpios por donde pasaban las lanchas sin ningún tropiezo, ahora todo es basura, a pesar de que todos los años invierten millonadas de pesos en ellos y nunca están limpios. A veces me dan ganas de bajarme del caballo y coger a plan a tanto político corrupto que tenemos desangrando las arcas del pueblo, de mi pobre pueblo.

Ahora todo lo miro cambiado, limpio bien adoquinado, los fotógrafos trabajando aquí en el parque, los viejos cañones que acompañaron en tantas batallas, lo único malo es que las autoridades no son capaces de darme un baño, de echarle una lavadita a mi uniforme, bañar a ´palomo’ ya se les olvidó quien soy, y todo lo que tuve que luchar para liberarlos de aquel yugo español. Ahora tenemos otro problema y es el edificio de la antigua Caja Agraria, que se encuentra a mis espaldas.

nos piden que lo tumben, otros que lo dejen, total nunca se ponen de acuerdo, yo solo les pido que cuando decidan tumbarlo me avisen, no sea que me lo tiren encima y hay si se jode todo, como diría el general Maza que tronco de lío ¡nojoda!.

Atentamente,

José Guillermo sánchez



FUERZAS ARMADAS

Intervención perversa

Gran incertidumbre ha traído a los miembros activos y pensionados de las Fuerzas Armadas de Colombia, al escuchar el debate del alto Funcionario Castrense, cuando pretende sin fundamento, que estos servidores de la patria, que resignados a recibir el pago de sus exiguos salarios, en lugar de estos, se les pague con felicitaciones y condecoraciones, es decir cambiando el papel moneda.

Este acto político como todos, sin ningún argumento válido, deja mucho que desear, ya que contradice los compromisos adquiridos por el Jefe Supremo de las Fuerzas armadas, cuando en su campaña política recorría el país, escoltado las 24 horas por los miembros del Ejercito y Policía Nacional, brindándole a él y a su comitiva la seguridad Democrática, la cual fue transferida por el anterior mandatario, sin embargo es paradójico que ante tanta irreverencia de su ministro, no se haya pronunciado

Que genialidad política la del Alto Funcionario con mando Militar y Policial, por su indolencia con los miembros castrenses, que hasta podría ser considerado como candidato, y muy meritorio, por cierto según él, para una felicitación y condecoración, no para pagarle el abultado salario que devenga, como lo propone para los demás, sino por no valorar lo que tiene bajo su mando, convirtiéndose en el hazmerreír de sus subalternos.

Según el pronunciamiento irreverente del titular de la Cartera de Defensa, se establece en Colombia una nueva moneda exclusiva, que como es lógico podría hacerse efectiva a todos los funcionarios públicos de todos lo niveles, que tienen a nuestro país a un paso del abismo, ya que no se hace necesario la aprobación de la ley que se cocina en el Congreso, de quitarle los tres cero al papel moneda, que según el Gerente del Banco Emisor, cuesta la descomunal suma de 222 mil millones de pesos, capital que puede servir para la compra de medallas de bronce y plata.

Esta manifestación política es un capricho personal del alto mando militar, que solo quería no dejar pasar por alto la oportunidad de ser protagonista de su excepcional misión, desconociendo la gravedad de lo expuesto, al no analizar sus inevitables consecuencias, siendo esta la propicia para promover una huelga salarial de soldados y policías como la ocurrida en el vecino país del Ecuador.

Jorge Orlando Salazar Santander

jorgeorlandosalazar@yahoo.es

POEMA

A la vida se ríe, no se le llora

Si pudieras regresar a donde estabas, harías bien a tus viciados orgullos/ tu alma y tu corazón enjuagarás, y acabarías de tajos con intrigas y murmullos.

Haz vivido engañada como niña, despreciando intencionados apoyos/salte de ese nudo de mima, y aléjate de vacíos y embrollos.

Tu posición de noble madre, hazla valer ahora/espanta abejas del enjambre y piensa que el amor no tiene días y horas.

Por qué ese mundo de amargura, fastidiando a los otros si aún conservas tu cintura, y líneas de aquel bello rostro.

Ábrete de quienes te han hecho sufrir, y enrumbas nuevos caminos/ pídeles, pídeles que te dejen vivir, para el goce de tus años tranquilos.

Eres adulta y libre de pensamientos, con un criterio que puedes mejorar hoy /para ti vendrán mejores momentos, si saltas del desgastado convoy.

Recapacita, reflexiona , abre tus ojos, rompe cadenas y ataduras/ porque sumirte en caprichos y antojos, si tienes quien te brinde finales seguras.

Se que visitas casas católicas, pero confusa en ámbitos quisquillosos procedimientos que nadie te acolita a la huida de días gozosos.

Atentamente,

Santander Rojas De la Rosa

PALENQUE

Pobreza, indigencia y abandono

En San Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates, no hay fuentes de trabajo. Algunas madres de familia para contribuir a la crianza y educación de sus hijos hacen y venden dulces en muchos municipios colombianos; la señora Yolanda Herazo Salgado, endulzó el paladar de los sanjuaneros durante 40 años, y adquirió mucha popularidad vendiendo deliciosos dulces de papaya, coco, guayaba y las famosas alegrías; uno de los días de septiembre de 2006, sin despedirse, no regresó a San Juan Nepomuceno, un dolor crónico en la pierna derecha le impide volver.

Debido a la falta de recursos económicos la mayoría de bachilleres no pueden ingresar a la Universidad y hacen parte del 12% de desempleados que tiene Colombia. Lenis Herazo Torres, para costearse los estudios de Sistemas y Computación vendió dulces en varios Municipios cercanos a Cartagena. Al igual que ella otros palenqueros trabajan en el día y estudian en la noche, tienen la firme decisión de conseguir la superación. La pobreza y la indigencia son el común denominador de muchas familias palenqueras. En Palenque no hay alcantarillado, las calles están destapadas, el fluido eléctrico es deficiente, el servicio de acueducto no es permanente y los 6 kilómetros de carretera que lo unen con Magdalena no tienen asfalto, tampoco pavimento. El progreso no se ve, a pesar de haber sido declarado por la Unesco Patrimonio Oral e inmaterial de la Humanidad.

El 14 de junio del presente año la alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo y Andreus Valdez, presidente del Consejo Comunitario de Palenque firmaron el pacto de hermandad de Cartagena y Palenque; el objetivo principal es el de realizar acciones, proyectos y programas conjuntos, para fortalecer social culturalmente a las dos comunidades. Los palenqueros ávidos de progreso y bienestar esperan que ese pacto se convierta en realidad, porque el Gobierno Nacional y la Gobernación de Bolívar tienen a Palenque en un completo abandono.

Emiro Tapia Mejía

C.C. No. 9069743 de San Juan Nepomuceno