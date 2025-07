La fiscal 31 de Justicia y Paz, doctora Bertha Lucía Rodríguez Espinel, solicita rectificar las informaciones publicadas en este diario los días 5 y 7 de abril del 2001, alegando que esas publicaciones obedecen a que se desconoce el procedimiento que la Ley 975 del 2005 establece para esos casos, manifestando que ese tipo de publicaciones afecta el derecho fundamental al trabajo, al buen nombre, a la vida y a la paz, fundamentando su desacuerdo con las mencionadas noticias porque no corresponden a la realidad.

Teniendo en cuenta que la Fiscalía en modo alguno viola el derecho de participación de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, sin que se imponga obstáculo alguno a la intervención de ellas, y a las cuales se les garantiza los derechos consagrados en la ley especialmente encaminados a obtener la aplicación de los principios fundamentales que la ley transaccional consagra, como son el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, con la obligación de parte de estas de conservar la reserva de la información que se produzca en las audiencias correspondientes.

Señala la señora Fiscal que las diligencias de versión libre al ser una etapa de la investigación penal en la fase de la indagación, es reservada para el público, como también para los sujetos procesales, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz. De tal manera, sostiene la solicitante que no le corresponde autorizar el ingreso de aquellas personas que no tienen relación con el hecho o hechos que se van a investigar, en aras de evitar que exista fuga o tergiversación de información, como ha sucedido en otras ocasiones.

Sostiene en su rectificación, que los medios de comunicación no están investidos de la calidad de representación necesaria, y que las prácticas aludidas como habituales por los fiscales de Justicia y Paz en la ciudad resultan inusuales dentro de los ordenamientos y reglamentaciones emitidas por el Fiscal General de la Nación, como también por la jefatura de la unidad, en la que se establece el acceso restringido a las salas de versión libre para personas distintas a quienes están legalmente autorizadas a participar en dichas diligencias, por considerar que nada satisface ni garantiza la presencia de periodistas en una audiencia, cuando lo que informan estos puede causar daño a las víctimas.

Acerca de las anteriores consideraciones, cita un concepto de la Corte Constitucional, en el sentido de que “Esas personas, asistentes a las diligencias, mas no investigadoras, pueden formar apreciaciones falsas, equivocadas o incompletas de las víctimas, pues la información que reciben no es comprobada y no es necesariamente cierta”.

Manifiesta la Señora Fiscal que a los medios de comunicación se les permite el acceso solo en el acto de instalación de la diligencia de versión libre y hasta antes de iniciarse por el Fiscal el interrogatorio al versionado, momento en que los medios de comunicación deben abandonar la sala, con lo que se garantiza el derecho a la información en condiciones de igualdad íntimamente ligado al derecho a la verdad, en los casos en que se entrega por parte del investigador los resultados de una investigación seria, completa y cierta.

Se deja en los términos anteriores contestada la solicitud de rectificación presentada por la fiscal 31 de Justicia y Paz, doctora Bertha Lucía Rodríguez Espinel.

La Redacción