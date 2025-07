De necia me puse a repasar nuestros símbolos patrios, me quedé observándolos por largo rato. Desde mi época de la primaria que veíamos la materia llamada Cívica no había vuelto a mirarlos con detenimiento. Me pareció interesante un recorderis sobre el tema.

Me enfoqué en nuestro Escudo de Armas de la república de Colombia, el cual fue diseñado en 1834. En la parte superior del escudo va un cóndor con las alas extendidas y mirando hacia la derecha, este cóndor es el ave nacional de Colombia, de su pico cuelga una corona de laurel y luego una cinta con una leyenda que dice ‘libertad y orden’.

Sigo bajando y me encuentro con dos cuernos abiertos, el uno lleno de monedas de oro y el otro de abundante frutas y verduras. Continuó bajando y veo el famoso gorro frigio ensartado por una espada, que simboliza la libertad de los pueblos, y al final el istmo de Panamá, que representa la hermandad entre las naciones.

Investigué y pregunté un poquito por aquí y otro por allá. Para empezar nuestro cóndor, según me informaron está en vías de extinción, pero aún lo tenemos. De la libertad y el orden, pocón- pocón, ya que vivimos presos entre paras-Farc, bacrim, políticos, corruptos, delincuencia común, etc., etc., como consecuencia cuál orden, esto es un ‘despelote’. La mirada del cóndor hacia la derecha está vigente. En ese orden descendente, seguimos con nuestro cuerno de la abundancia, del oro nada queda, se lo llevaron nuestros padres los españoles; de verduras y frutas, mucho menos, ahora que todo está bajo el agua.

El gorro frigio, el solo nombre me da escalofrío, es horrible, pinchado por una espada o lanza, rojo sangre es su color, la que vemos a diario en nuestro país del Sagrado Corazón, esa parte sí está actualizada, parece dibujado para hoy. El origen del gorro es francés y simboliza la libertad de los franceses, supongo, porque la nuestra, imposible, por ser diferente y querer ser libre de pensamiento asesinaron a mi hermano Alfredo.

Remata el escudo con el istmo de Panamá, el cual representa la hermandad y unidad entre los pueblos. Imagínense eso, históricamente nosotros los colombianos hemos sido y somos incapaces de convivir entre nosotros, con los vecinos menos. Hasta hace unos días nos estábamos jalando las mechas con las hermanas repúblicas de Ecuador y Venezuela.

Repasé cívica, fue bueno e interesante, espero que ustedes también lo hagan, no estaría de más que los colegios implementaran nuevamente esta materia, con algunos ajustes y actualizaciones, por supuesto.

Magda Correa De Andreis

