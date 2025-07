Durante su discurso de posesión, el presidente Juan Manuel Santos exhorto a la comunidad internacional a prestar una ayuda más efectiva que permita a la nación haitiana salir de la crítica situación agravada por el terremoto devastador ocurrido en el 2010.

Ya como presidente, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su 65° periodo de sesiones ordinarias, dijo: “La ayuda internacional anunciada no ha llegado en su totalidad, o por lo menos no se ve, y los haitianos subsisten y siguen luchando, con dignidad y coraje, pero sin la debida atención que debemos prestar a su situación, que no da espera.

Hago un llamado al Consejo de Seguridad para que considere la transformación de la Operación de Paz que hoy se tiene en Haití en una verdadera Operación de Desarrollo, que responda a sus necesidades y logre resultados concretos”.

Esta atención del presidente Santos hacia Haití, hoy en dificultades de toda índole, es justa y demuestra no solo su acertada visión política internacional sino su bondad y su conocimiento de la historia. En este punto debemos recordar lo que esta nación caribeña hizo por la libertad de todas estas naciones latinoamericanas. En 1815 Alejandro Petión, presidente de Haití, proporcionó ayuda para la causa libertadora. En esta oportunidad todo lo que solicitó el Libertador Simón Bolívar lo obtuvo de este generoso y heroico hombre: fusiles, municiones, víveres, bergantines y dinero, y permitió que un grupo de haitianos acompañaran al libertador. Como contraprestación de sus servicios pidió que se proclamara la abolición de la esclavitud en todas las tierras que libertara. Así lo cumplió Bolívar, proclamando la abolición de la esclavitud al llegar a las costas de Venezuela.

Aquí en Barranquilla, en su honor, dimos su nombre al ‘parque Haití’, una cuchilla situada en la carrera 43 a la altura de la calle 66. Me perdonan pero eso no es un parque; si lo comparamos con el parque George Washington y el del Sagrado Corazón, hay mucha diferencia. Ya es hora de que la ciudad reconsidere y dé el nombre de Haití o Alejandro Petión a un verdadero parque o sitio importante de la ciudad.

Rafael Esquivel Di Filippo

