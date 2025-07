Observando el comportamiento de mi nieto, bebé de escasos meses, frente a un espejo, son muchas las inquietudes que surgen en mi mente acerca del origen y del uso que se da o debería dar a este conocido objeto.

Me parece ver a Cristian cumplir con el primer paso dentro de una tarea impuesta al hombre por la naturaleza, para toda una vida y que encontramos grabada desde muy antiguo en las puertas del templo de Apolo, en Grecia: “Conócete a ti mismo”. El niño ante el espejo me sugiere una investigación exhaustiva de la historia, de la ciencia o de la ficción, que rechazo, por considerarla innecesaria. Me parece suficiente el conocimiento rudimentario que todos hayamos podido adquirir cuando niños o en los tiempos de escuela, aunque recordado en forma imprecisa.

¿Quién no tuvo noticia, por ejemplo, del espejito usado por las brujas en conocidos cuentos como el de la madrastra de Blanca Nieves? ¿Quién no recuerda lo que alguna vez leímos en la historia patria sobre la forma como los conquistadores engañaban a los primitivos pobladores de América entregándoles espejos a cambio de montones de oro?

Este detalle nos induce a buscar el origen de los espejos mucho mas allá del siglo de oro de la pintura, del cual nos quedan cuadros como el de Velásquez, muy conocido, donde aparece Venus observando su rostro, sugiriéndonos que, desde tiempo muy remoto, las mujeres acostumbran a llevar algún espejo en su bolso. Tal vez más de uno de los lectores recuerde algo que se estudiaba en la historia antigua, cuando los sicilianos, aconsejados por Arquímedes, defendieron a Siracusa de los romanos usando espejos para quemar sus barcos; seguramente eran espejos rudimentarios, láminas metálicas y no espejos en vidrio, ya que el descubrimiento de estos se atribuye a unos artesanos de Murano que en 1507 los inventaron, dentro del mayor de los secretos. Pero indudablemente el uso más serio es el sugerido por mi nieto ante el espejo: dar un primer paso en el conocimiento de sí mismo, que va más allá del conocimiento de las propias facciones.

Carlos A. Hernández García