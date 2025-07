Las contrataciones estatales que se vienen presentando en el presente año tienen al Gobierno en una encrucijada, pues muchos de los funcionarios estatales están involucrados en los escándalos de corrupción que son bastante lesivos para nuestra economía. Me refiero en este caso al famoso ‘carrusel’ de las contrataciones en Bogotá y otras ciudades del país, donde no es posible que los organismos de control, que son la Contraloría, la Fiscalía y Procuraduría, no hayan detectado en su tiempo las irregularidades cometidas y que ponen en tela de juicio los organismos del ejecutivo, legislativo y judicial, sobre todo en lo que se refiere a la materia fiscal.

Cuando se hace una licitación, conforme a la Ley de las contrataciones, y se va a ejecutar determinada obra, existen mecanismos de control, ya sean de legalidad o de gestión, que han debido determinar la ejecución de determinado contrato; la firma de los Nule en concubinato con funcionarios del Gobierno Nacional y Distrital, que la justicia está investigando, de acuerdo al proceso penal que se sigue.

Los gobiernos Nacional, Departamental o Distrital se encargan de recaudar los impuestos a los contribuyentes, y en muchos casos su cobro ha sido exagerado, como las denuncias hechas en Bogotá contra el cobro del Impuesto Predial por aumento desmesurado en los estratos, ojalá que esto sea investigado y sacado a la luz pública, no se puede tolerar que los dineros de los contribuyentes sean utilizados por los ‘carruseles’ de la contratación, políticos y funcionarios públicos para llenar sus arcas personales; lo que ha pasado con el grupo Nule, el Contralor Distrital de Bogotá, etc.

Hay que luchar contra la corrupción estatal y no votar estos políticos responsables de estos desmanes, que todo el mundo los conoce en las regiones. Es importante notificar a la comunidad que no vendan el voto, porque ese es el dinero de los contratos o comisiones obtenidos en forma ilícita por los autores de estos peculados y atentados contra el erario público.

Justiniano de Moya