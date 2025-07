Una de las preocupaciones que me ha asaltado siempre es qué va a pasar con las futuras generaciones de nuestro pueblo. A través de estos años he observado cómo nuestros antepasados hicieron del trabajo y de la oportunidad de obtener recursos un ritual al que se le rindió culto. Con el devenir de los años, con las malas políticas del Incora, con la falta de educación en emprendimiento, con las malas administraciones municipales y departamentales, nuestro pueblo ha ido feneciendo, y la apatía nos ha venido consumiendo, nuestra generación le rinde culto al ocio y a la mendicidad. Pasamos de ser el cuarto municipio del Departamento, del ámbito que sea, se omite nuestro municipio. Hasta en la actual tragedia que azota a todo el sur del Departamento, siendo nosotros los más afectados, con mucha frecuencia se nos ignora por los funcionarios departamentales y hasta por la prensa se habla de escuelas técnicas, de ayuda a pequeños ganaderos y hasta de maquinaria para otros municipios, pero para el nuestro nada de nada.

Para mí es bastante claro que del actual Gobierno Departamental no se debe esperar nada. Con una administración protegida por la prensa a nivel nacional se tiene la falsa percepción de ser un buen gobernante, pero como ‘el que lo vive es quien lo sufre’, como bien lo expresaron nuestros paisanos en los carnavales, para nosotros ha sido la persona que alcanzó desde hace tiempo los niveles máximos de incompetencia para dirigir nuestros destinos, no es sino preguntarse ¿qué hizo este señor para evitar nuestra tragedia? Nada... ¿Cuánto esperó para remediar algo ya una vez establecida? Mucho. ¿Qué ha realizado con los miles de millones de pesos recibidos? Y por último, ¿qué está haciendo para evacuar el agua que está empozada? Se las dejo ahí, como dice un famoso cantante de vallenatos. Por todo lo anterior somos nosotros, desde el seno de nuestro municipio, quienes debemos mirar todas las necesidades de nuestro pueblo, y con un análisis claro y conciso tratar de convertir nuestra tragedia en una gran oportunidad. La fundación Todos por Campo de la Cruz y la Fundación Fumsoendes han puesto a consideración del Alcalde municipal y del Presidente del Concejo un proyecto de acuerdo para darle vida a la creación del Concejo Municipal de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes), que nos dará la posibilidad de generar la empresa de emprendimiento empresarial en Campo de la Cruz. Todo esto unido a la posibilidad de tener acceso a la educación técnica, que abra los horizontes de nuestros jóvenes para que en un mañana puedan ser hombres libres y no atados a las limosnas que nos dé el gamonal o el político de turno.

Esperamos que los señores concejales y el burgomaestre no sean inferiores al momento histórico que estamos viviendo, que pongan toda su energía y empeño en darle vida a este proyecto que con mucho entusiasmo y esperanza nuestras asociaciones han puesto a su consideración. Que recuerden que el tiempo pasa y la historia se encargará de juzgar nuestros actos, poniéndose en el lugar que nos corresponde.

Héctor Gómez Rodríguez

Campo de la Cruz