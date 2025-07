La primera cita para vivir una de las experiencias más ‘impactantes’ y enriquecedoras que he tenido a lo largo de estos 46 años fue el pasado jueves 14 de abril: con la puntualidad requerida por los ingleses, se nos exigió llegar a mi esposa y a mí a las 8:00 de la noche al parqueadero de un conocido restaurante en el norte de la ciudad, donde unos jóvenes voluntarios, impecablemente uniformados, cargaban velozmente pero de manera muy organizada, el furgón de una camioneta de reparto con raciones alimenticias cuyo contenido y presentación hablan por sí solos del enorme esfuerzo que vienen haciendo, sin falta, todos los jueves de cada semana desde agosto del 2010, tres jóvenes empresarios de la ciudad y su equipo de colaboradores, comprometidos ‘hasta los tuétanos’ con la responsabilidad social empresarial y con los presupuestos cristianos de ayuda a los más necesitados.

Luego de una rápida reunión del equipo, para detallar y confirmar la mejor ruta de acceso para adentrarnos en el Centro de Barranquilla, la caravana de tres carros partió.

Entre música y la normal mamadera de gallo que nos caracteriza a los caribeños nos fuimos adentrando por unas calles totalmente oscuras y desiertas, hasta que paramos en la intersección de la calle 31 con carrera 38, tal y como se había planeado.

Una vez allí, Julito, con una voz de tenor criollo y utilizando un potente altavoz, lanzó su grito de batalla: “¡muchachos, llegó la operación cucayo!”. Calculo que en cuestión de dos minutos una avalancha humana rodeó el carro; cientos de ellos, de esos seres humanos abandonados a su propia suerte y poseídos por el maldito flagelo de la drogadicción, y que parecen sacados de una película de ficción, cada uno con un pasado triste que contar, hicieron una fila india, comandados por una menuda mujer, que sin importar estar bajo el demoledor efecto del bazuco, hizo gala de un liderazgo difícil de encontrar entre las gentes a las que llamamos ‘de bien’.

Gracias a ustedes por venir; gracias a Dios que ustedes se acuerdan de nosotros los que no valemos nada; alabado sea Dios, bendiciones a ustedes y a sus hijos. Por favor, sigan viniendo cada jueves, God Bless you, my friends!, musitó en inglés un hombre alto de intensos ojos azules, de cuyo pasado glorioso da fe un abrigo que aún lleva puesto. Gracias por acordarse de esos loquitos, gritó un admirado taxista que a esas horas pasaba por allí.

Estas frases llenas de agradecimiento y gritadas a boca llena con gran sinceridad por la mayoría de esos habitantes del centro de Barranquilla que esa noche recibieron una comida bien preparada y nutritiva (esa noche se repartieron 463 raciones con bebida), y que cada jueves dejan de ser indigentes, son el verdadero incentivo para que Julio, Javier y Mario, y las personas que de manera voluntaria y abnegada hacen sus aportes, solo en especie o de manera presencial con su ayuda, sigan adelante con esta bella labor social.

Alfredo Amín Prasca

alfredoaminprasca@gmail.com