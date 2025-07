Búho –ave rapaz nocturna de los estrígidos– no se perdía de ningún partido de fútbol en nuestro estadio. Para los jugadores del Junior, ese animalito en la cancha era otro técnico para ellos.

El domingo 27 de febrero, cuando nuestro equipo Junior esa tarde alegraba a nuestro pueblo con esas jugadas para realizar los goles, nuestra fanaticada, que no se cansa de aplaudir y cantar una melodía: Junior tú papá, el equipo contrario al entrar a la cancha y al escuchar estas notas, todos los jugadores cambiaban su genio. Unos lanzaban expresiones entre compañeros: “Vamos a ganarles como sea”, se notaba la mala intención. A otros no les importaba que les mostraran la tarjeta para una sanción.

Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen, en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta y las cuida, y aquel que las maltrata y las mata no heredará el reino de los cielos, si no se arrepienten.

Esa tarde dolorosa, donde Junior perdía parte de su fuerza, cuando el jugador del equipo Pereira Luis Moreno, con rabia, de una patada mató al fanático número uno de nuestro equipo Junior, el búho. Pero el búho está vivo, él le está enviando un mensaje a la directiva y a los jugadores, a todo el pueblo del Atlántico.

Junior, mi equipo del alma, pa’ lante, yo estoy pendiente de ustedes, en el último partido los noté que estaban como cansados. Al técnico Óscar Quintabani también lo noto preocupado, recuerden que es uno de los mejores y su nómina de jugadores es la mejor.

A partir de hoy en adelante las victorias de ustedes serán las de todos, y nuestro pueblo gozará esos triunfos y seremos campeones. Se lo manifiesta el búho que está vivo.

Atentamente,

Hugo Acosta Acosta