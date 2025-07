Lo distinto del film La Pasión de otras basadas en la crucifixión y muerte de Jesucristo es su impresionante tecnología cinematográfica y sonido. No creo que en lo actoral la producción de Mel Gibson supere en calidad artística películas anteriores con inferiores recursos técnicos como: Rey de Reyes, de Cecil B. de Mille; El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Passolini; Jesús de Nazaret, de Franco Zefirelli, o La última tentación de Cristo, del neoyorquino Martin Scorsese.

El drama es el mismo, sin embargo, de acuerdo a los críticos, la versión de Gibson conserva mayor fidelidad al texto bíblico. En las imágenes resaltan la sevicia de Caifás, el cinismo de Poncio Pilatos, la traición de Judas, la negación de Pedro, la crueldad de judíos y romanos, la pertinaz tentación del demonio, del imperio del mal; el abandono de todos, hasta del Padre celestial. Sin embargo, surge como estratégico artificio argumental que demuestra la existencia refrescante del imperio del bien, la figura tierna, fiel, siempre amorosa de la mujer, de la madre abnegada por su hijo, encarnada en María que, junto a Jesús, sin vacilaciones, camina con él paso a paso hasta el suplicio final. La mujer, siempre ahí, dando amor infinito como característica peculiar a su innata actitud maternal.

Las imágenes son contundentes; habría que tener ojos que no quieren ver, o sentidos despiadados, para no captar y vibrar emotivamente con lo que la proyección muestra de manera tan patética. Para reconocer que María es la santa mujer, que con su ejemplo grandioso de madre infunde sublimidad al heroísmo de su hijo indefenso, solo, que no tiene más compañía y consuelo que la de su agobiado corazón.

Su presencia valiente, serena, resignada en medio de tanta maldad es, a mi modo de ver, la más hermosa de las lecciones que deja la cinta de Mel Gibson a los católicos, sus más fieles y devotos seguidores. Imagino, de igual manera, a aquellos que se consideran cristianos, pero, que con empecinado desconocimiento histórico y religioso han negado a la Virgen María su condición de madre de Dios en la persona de Jesucristo.

Teobaldo Coronado Hurtado