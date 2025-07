Por estos días en que en la ciudad se inauguran semanalmente instituciones educativas, salones de informática, laboratorios, comedores, salones virtuales y megacolegios, retrocedí el tiempo, tres años atrás, cuando me encontré en la calle con una niña llorando cerca de la escuela donde estudiaba porque no quería volver a clases, al abordarla en medio del llanto me dijo que le decían Lili, y agregó que lo que más deseaba era que la escuela se cayera.

Al preguntarle por el motivo de esto, me contestó que era muy fea, y que si se caía, el Alcalde haría una nueva y bonita. Tenía razón la niña en decir que era fea, pero lo otro era algo imposible. Pensé por un momento que si fuera así, entonces que se cayeran todas.

La escuela donde estudiaba Lili estaba pintada como las cárceles, de verde biche, y en algunos salones no se distinguían los colores de sus paredes. Las sillas unipersonales eran tablas duras y planas, de patas de hierro oxidado y torcido.

Hoy, después de ese encuentro casual con la niña, volví a la institución y casi no la reconozco del cambio que tuvo, pues, como si fuera una premonición, las palabras de Lili se hicieron realidad.

Aunque usted no lo crea, esto está pasando en Barranquilla y en muchas escuelas del Atlántico: invertir para restablecer las condiciones dignas de estudio para estudiantes y docentes, como también atender las necesidades básicas de los educandos, ha sido el objetivo primordial de los mandatarios tanto distrital como departamental, con lo cual han demostrado a toda la comunidad barranquillera y de los municipios que sí se pueden hacer las cosas.

El establecimiento de condiciones educativas dignas favorece en las comunidades más necesitadas vislumbrar un esperanzador futuro y una nueva forma de ver la educación. Por lo tanto, esto no puede parar aquí, es prioritaria la continuidad de los proyectos en los programas de gobierno, y eso de debe exigir para no volver a caer en el pasado que frenó el desarrollo en la ciudad.

Los resultados en cobertura, deserción, ausentismo, progreso y calidad en educación tienen que verse a corto plazo en los diversos ambientes escolares y en las distintas pruebas para valorar calidad a nivel local y estatal.

Atentamente

Vivian Lamus Canavete

Docente