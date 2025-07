Acabas de cumplir 198 años el pasado 7 de abril, y aunque vi la luz del mundo en Cartagena, desde los 8 años que llegué entraste en mi corazón y aquí me quedaré para siempre; me siento y comporto como una buena barranquillera, me duelen tus problemas y alegran tus progresos; no eres la misma ciudad de mi infancia y juventud, pero vivo dichosa junto a ti.

Añoro esa Barranquilla donde salíamos tranquilos por tus calles, las casas sin rejas, que ahora parecen un búnker; conocíamos a nuestros vecinos de varias cuadras, se compartía con todos; por las noches, las familias disfrutaban en las terrazas rodeadas de hermosos jardines y frondosos árboles, habían valores cívicos, respeto por los mayores, médicos que atendían en las casas con afecto y paciencia, los jóvenes nos divertíamos sanamente, había amistad. Ahora todo ha cambiado.

Conservo algunas joyas musicales, y con motivo de esta celebración tengo dos que están dedicadas a ti, mi ciudad, y son poco conocidas. Lunita barranquillera, una cumbia con el trío paraguayo Los 3 Sudamericanos, grabada en España y cuya letra dice: “Lunita barranquillera alúmbrame el camino que ando buscando un destino; cómo quisiera volver a ti amada Barranquilla, para contemplar tu cielo de maravilla y en cada estrella buscar los ojos de una morena, para encontrar consuelo para mi pena”.

La Cumbia cuscatecla, de la orquesta salvadoreña de Carlos Quintanilla, dice: “Ya El Salvador tiene su linda cumbia, homenaje que le hace a Barranquilla, esta tierra feliz que es un edén, donde no hay tristeza, solo es gozar. Yo te canto a ti, mi linda Barranquilla, este es mi cantar que va de la tierra mía, a esa tierra feliz que es un edén, donde no hay tristeza, solo es gozar. Vaya mi Puerta de Oro... Ay, pero qué linda Barranquilla...”

Ojalá nuestros gobernantes, dirigentes empresariales y líderes cívicos sigan pendientes de ti, mi Curramba bella, La Arenosa pujante, y que vuelvas a ser con orgullo la Puerta de Oro de Colombia y el mejor vividero del mundo. Barranquilla, ¡¡¡te quiero!!!

Graciela Gómez de Rojas