“Ya no se ven los pastos por el agua, está inundada toda la región, ya no acompaño más con mi guitarra a las aves silvestres del playón”.

Adriano Salas.

Comenzó la pesadilla, el mal del que sufrieron nuestros padres y nuestros abuelos está presente. Lo creíamos controlado, daba algunos síntomas, pero el doctor nos decía que estábamos con buenas defensas, que estábamos blindados y que salvo algo fuera de lo común produciría algunas molestias y no más. Nos recetó algunos sacos para el flujo del río y alguna arena para controlar la arremetida. Él, mientras tanto, se iría de viaje para adquirir algunos conocimientos que redundarían en beneficio de la colectividad, cuando sabíamos que nunca se pondrían en práctica y que todo era un espejismo más. Regresa el titular y nos reitera que estamos blindados y que la epidemia que aqueja a nuestros vecinos de la otra orilla no nos tocará esta vez, el mal ya está aquí y no sirvió la medicina ni los pajaritos en el aire que nos pintaron.

En estos años se hubiera podido colocar un rosario de muros de piedra en toda la extensión de nuestro dique, que nos protegiera y a la vez hiciera arrancar el turismo en nuestro amado Sur. Pero no, la zona turística es otra. ¿Quién va a venir a Las Compuertas? ¿Quién va admirar la laguna del Guájaro? ¿Quién va a comerse un hermoso bocachico? ¡Qué festival de son de negro ni que ocho cuartos!

¿Para qué sirven los contactos tecnológicos en el exterior, si los tapa una triste nube, si el agua se los lleva? ¿ Cuándo será que nuestro gobierno comprenderá que nuestras arterias fluviales necesitan que las destapen (cateterismo) y saquen todos los ateromas de barro que impiden su circulación y que no siga pasando que, ante un sorbo de agua, nos edematicemos (hinchemos)? Que si un cachaco se va al baño, aquí se forma enseguida una creciente.

Esperamos que este (año de elecciones) no lleguen los políticos a tocar a nuestros pueblos con su cara de yo no fui. Actúen por los menos ahora, tarde, pero actúen.

Canalicen nuestro río, por favor; acordonemos el Atlántico y que nuestros nietos no padezcan nuestros pesares, ya que nuestros hijos, infortunadamente, ya los están padeciendo.

Héctor Gómez Rodríguez

Médico pediatra

C.c. 8535091, de Campo de la Cruz, Atlántico