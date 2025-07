Como se conceptuó, de seguir las operaciones militares como se están desarrollando, difícilmente tumban al gobernante libio.

Hay una táctica pendular, los combatientes avanzan y retroceden, las Naciones Unidas, autorizaron a la Otán para apoyar una insurgencia armada, no unos manifestantes civiles en contra del gobierno libio.

El gobernante libio es igual a casi todos los gobiernos de la región: el de Siria heredó el poder del padre; el de Bahreim derrocó a su padre, después de que su hermano mayor, el legítimo heredero (?), sufriera un accidente; Hosni Mubarak estaba preparando a su hijo para que lo sucediera; el gobernante de Costa de Marfil perdió las elecciones, pero se niega a entregar el poder, etc.

Bajo esa premisa, la Otán debe invadir casi todo el continente y restaurar el Sacro Imperio Romano de Oriente unido al de Occidente.

Un dato paradójico es que el Pentágono norteamericano le recomendó a Barack Obama no iniciar una guerra, que no atacara a Moamar Gadafi, porque no había una oposición unificada, no tenía un mando único, y las únicas facciones en lucha homogéneas son el Al Qaeda y la Hermandad Musulmana, y eso está haciendo fracasar la coalición. Y como si esto fuera poco, a la Unión Africana el apoyo dado es más simbólico que operativo.

Esta guerra, declarada por las petroleras, no tiene un buen perfil militar; como va a ser larga esperemos a ver qué resulta, pero que de todas maneras no va a ser la solución para el pueblo de Libia sino para la economía europea.

Jorge A. Caicedo C.

