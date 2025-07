Con el tránsito del Atlántico –la cantidad de abuso de autoridad y nadie dice nada– a los informadores radiales constantemente se les está llamando para informarles los atropellos de dichos agentes contra las personas de bien, a médicos, ingenieros, abogados, comerciantes y todas las personas que cotidianamente salen para sus trabajos. Se les ponen las quejas al señor Henry Forero, a Jorge Cura, a Joao y muchos informadores radiales, y ellos solo se limitan a decir que el que se está quejando tiene la razón. Pero hasta ahí llega todo. ¿Se han preguntado ustedes cuánto le cuesta un día de trabajo a estos profesionales y comerciantes que dejan de trabajar dizque para que se hagan presentes a unas clases de manejo, cuando el que dicta estas clases a duras penas sabe estacionar un vehículo, pero son maestros en conducción cuando han sido nombrados por los políticos en turno?

¿Habrase visto exabrupto el poner señales en plena carretera con velocidad máxima 30 kph? Pero eso no es todo, en la Y de Puerto Colombia, antes de llegar a la hacienda de los chinos existe una señalización de velocidad máxima de 20 kph, mejor dicho, la velocidad de un peatón trotando: ¿será para platillar? Porque están al acecho para platillar en dichos sitios.

Cuidado te pasas de esa velocidad porque te estarán esperando para platillarte. ¿Qué están esperando?, ¿que la gente de bien se rebote contra dichas autoridades que están abusando de su uniforme y su autoridad? No solo este atropello es en las carreteras, sino dentro de la ciudad. Ustedes no pueden parar su carro porque en seguida les caen con el comparendo cuando lo indicado sería: Señor, no puede parar aquí, siga su camino.

Yo me pregunto, ¿será que tienen un porcentaje por casa comparendo?, ¿o es que los jefes les exigen determinado número de comparendos para poder conservar sus puestos en el tránsito? ¿Por qué no hacen una investigación al respecto? Estoy seguro de que las personas trabajadoras le aplaudirían dicha investigación porque es demasiado el abuso de autoridad de los señores del tránsito contra las personas de bien.

Señor Henry, Jorge Cura, hagan algo por ustedes mismos y por el departamento del Atlántico, que Barranquilla entera se los agradecerá.

Atentamente,

Jack Lux D.