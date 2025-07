Después de una sofocante mañana en pleno Centro de la ciudad, mi garganta hacía huelga de sed, un tumulto de gente saliendo con pequeños vasos humeantes despertaba mi curiosidad.

Sí, era humo, pero no de calor sino de frío, una carreta con la ya famosa ‘chicha holandesa’, que de Holanda no tiene nada y mucho menos de chicha, más bien una colada con bastante hielo picado y mucha leche en polvo con un sabor inigualable, atendida por un cordobés que no tiene idea de en qué continente está ubicada Holanda, pero sí que el nombrecito le ha dado duro a la competencia de la cubana.

Por un momento largo calmó la protesta galillal, al son del traqueteo molar que producía el hielo en mi boca ; solo fue atravesar una cuadra ataviada de vendedores ambulantes para dar un vuelco a un espectáculo por siempre esperado: una majestuosa capilla cuyos colores dieron mucho de qué hablar y criticar, pero al final reconocer que quedó esplendorosa, y la plaza, la plaza que algún día, llena de cachivaches, toldos y chorizadas mantecosos daban un adorno grotesco y deslucido, hoy nos transporta al nacimiento de Barrancas de San Nicolás, y que colombianiza más su entorno con los bambucos, vallenatos y sones de pequeños grupos musicales, el vendedor de raspao, el tintero, el turista posando para la foto, y las nubes que pelean con el astro rey por no dejar romper el encanto con sus rayos quemadores, muestra a mi urbe que podemos soñar despiertos y mirando una nueva realidad: al fin tenemos plaza, mi plaza de San Nicolás.

